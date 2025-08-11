“Magiche Colline", un viaggio tra storia e arte a Busca: apertura speciale del Castello del Roccolo

Un viaggio per scoprire alcune delle bellezze artistiche che costellano le colline di Busca e Costigliole Saluzzo. Sabato 16 agosto l'associazione Castello del Roccolo aps e Turistingamba propongono un'affascinante escursione tra i tesori delle due cittadine.
L'appuntamento prevede due tappe principali: l'apertura straordinaria del Castello e Parco del Roccolo, gioiello neogotico incastonato sulle colline alle spalle della città, con una visita guidata di un'ora, che partirà alle 16.30 (esclusivamente previa prenotazione)a info@castellodelroccolo.it / 353 3654865, tariffa: € 6 intero - € 4 ridotto).
Alle ore 17.30 la guida turistica Monica Giraudo accompagnerà i turisti alla scoperta di alcuni dei gioielli della vicina Costigliole Saluzzo, con una prima tappa all’imponente Palazzo Sarriod de La Tour per poi proseguire lungo l’antico borgo e raggiungere la cripta dove si potrà ammirare il pregevole affresco del Cristo di Pietà del XV secolo, attribuito al noto pittore Hans Clemer.
Per effettuare il tour delle cappelle è necessaria la prenotazione al 3334062819 - tariffa €8.
È possibile scegliere di effettuare l’intero tour al prezzo agevolato di euro 12.
L’iniziativa è organizzata dall’associazione Castello del Roccolo aps e da Turistingamba di Monica Giuraudo.