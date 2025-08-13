Sicurezza Pronto Soccorso: telecamere attive in tutti i DEA dell'Asl CN1

Da oggi, oltre ai Pronto Soccorso di Savigliano e Mondovì dove il sistema è attivo dalla scorsa settimana, è stato attivato il sistema di videosorveglianza anche presso le sedi di Saluzzo e Ceva.

La nuova misura, installata nel rispetto delle norme sulla privacy, è stata adottata a tutela di tutto il personale sanitario operante nelle Strutture, sia come deterrente rispetto ad azioni che configurino violenze fisiche o verbali, sia per acquisire, quando necessario, materiale da sottoporre alle Forze dell’Ordine.