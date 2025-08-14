Marciapiedi, erba alta e decoro, il centrodestra: “Alba non merita questo degrado”

Negli ultimi mesi, i cittadini di Alba stanno assistendo a un evidente peggioramento delle condizioni di pulizia e del decoro cittadino. Rifiuti abbandonati e marciapiedi invasi dalle erbacce: l’incuria è ormai visibile in diversi quartieri della città, dal centro storico alle frazioni.

“Passeggiare per Alba oggi significa vedere spazi pubblici che un tempo erano curati ridotti a zone trascurate”, dichiara Lorenzo Barbero, consigliere comunale di Alba. “Non è solo una questione estetica: erba alta e mancata manutenzione trasmettono un’immagine di trascuratezza che la nostra città non merita.”

L’attuale amministrazione ha sempre indicato come priorità assoluta il miglioramento della pulizia e della manutenzione del verde. Oggi, a distanza di oltre un anno, le promesse elettorali appaiono disattese e la situazione sotto gli occhi di tutti dimostra che si sta andando nella direzione opposta. “Bisogna essere onesti e riconoscere che anche in passato non tutto era perfetto – sottolinea Barbero – ma l’attenzione e la regolarità degli interventi erano sicuramente superiori rispetto a quanto stiamo vedendo oggi. Non dimentichiamoci che il sindaco aveva promesso una città più curata, mentre è quasi un mese che le erbacce infestano diversi marciapiedi cittadini: sull’ordine e pulizia questa amministrazione è carente in modo evidente”.

La cura degli spazi pubblici è un segnale di rispetto verso i cittadini, un biglietto da visita per i visitatori e un fattore importante per la qualità della vita. “Chi governa deve capire che mantenere pulita e ordinata la città è un dovere che va rispettato, non un lusso che il sindaco può pensare di concedere ai cittadini tra una foto di rito e un post sui social. L’immagine della città che offre oggi l’amministrazione non è degna della sua storia e non è rispettosa verso gli Albesi”, afferma Barbero.

“Come consiglieri di minoranza non accettiamo questa situazione, che merita un intervento immediato, eventualmente con un prelievo straordinario dal fondo di riserva, un vero e proprio tesoretto di cui dispone in sindaco. Serve un piano straordinario per riportare ordine e decoro, accompagnato da un calendario chiaro e trasparente di interventi, che venga rispettato e comunicato ai cittadini. Alba e i suoi abitanti meritano di vivere in una città pulita, curata e sicura, non in uno scenario di trascuratezza e abbandono” conclude il consigliere Barbero.