Pioggia e grandine sul Monregalese, strade come fiumi a Frabosa Soprana [FOTO e VIDEO]

Un violento nubifragio con pioggia scrosciante (29 millimetri in pochi minuti) e grandine si è da poco abbattuto su una vasta zona del Monregalese e in particolare sull’abitato di Frabosa Soprana, le cui strade si sono trasformate in fiumi d’acqua.

GUARDA IL VIDEO

Per oggi Arpa aveva diramato per tutto il Sud Piemonte un’allerta gialla prevedendo tra il pomeriggio e la serata "temporali sparsi in montagna che potranno estendersi alle pianure, anche con intensità localmente forte". "I fenomeni – proseguiva il bollettino – saranno anche associati a raffiche di vento. Domani possibili rovesci e temporali sparsi in montagna nelle ore pomeridiane. Prosegue la fase di caldo intenso".

Grandine copiosa anche a Prato Nevoso, al punto di rendere il paesaggio simile ad un post-nevicata.

Il comando dei Vigili del Fuoco segnala interventi in seguito alla caduta di alberi pericolanti a Bastia Mondovì, Monastero Vasco, Mondovì e Frabosa Sottana, oltre che a Castelmagno e sulla provinciale che collega Dronero e Caraglio, all'altezza di Paschera. Non si registrano feriti o veicoli danneggiati.

Diverse le frane segnalate tra Prato Nevoso e Artesina: vivamente consigliato di non dirigersi in quelle zone, laddove stanno operando Vigili del Fuoco e tecnici della Provincia per ripristinare la viabilità.

Sotto alcuni video pubblicati dalle pagine Facebook Centro Meteo Piemonte e Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte