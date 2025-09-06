Grave incidente a Ceva, perde la vita motociclista

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 settembre, nel Comune di Ceva.

Per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente un'autovettura e una moto, che percorrevano ls strada statale 28 del "Colle di Nava", in via Garessio, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada.

L'allarme è scattato alle 11, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari di Ceva, richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo l'uomo che si trovava alla guida della moto, nonostante le prime ed immediate cure da parte dal personale sanitario del 118, è deceduto sul posto, prima di poter essere trasferito in ospedale.

A bordo della motocicletta viaggiava anche una donna che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Codice verde per il coducente dell'autovettura, portato in ospedale a Ceva per accertamenti.

