Cronaca | 06 settembre 2025, 13:27

Grave incidente a Ceva, perde la vita motociclista

Lo scontro questa mattina, verso le 11, sulla statale 28 in via Garessio, nei pressi dell'imbocco autostradale

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 settembre, nel Comune di Ceva. 

Per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente un'autovettura e una moto, che percorrevano ls strada statale 28 del "Colle di Nava", in via Garessio, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada. 

L'allarme è scattato alle 11, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari di Ceva, richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo l'uomo che si trovava alla guida della moto, nonostante le prime ed immediate cure da parte dal personale sanitario del 118, è deceduto sul posto, prima di poter essere trasferito in ospedale. 

A bordo della motocicletta viaggiava anche una donna che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Codice verde per il coducente dell'autovettura, portato in ospedale a Ceva per accertamenti. 

*** articolo in aggiornamento ***

