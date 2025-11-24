La Valanga Rosa arriva ad Alba: il primo libro sull'epopea dello sci femminile italiano

È in programma per venerdì 28 novembre alle 17 nella Sala dello Sport in via Manzoni 10 ad Alba la presentazione del libro “Che storia! La Valanga Rosa” della giornalista e saggista albese Adriana Riccomagno.

Con l’autrice dialogano Filippo Cosentino, editore, e Matteo Contessa, consigliere nazionale Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), autore della prefazione.

C’è un’epoca nella quale tutto ha inizio e da piccoli centri alpini si muovono atlete e tecnici con un immenso talento che insieme realizzano il sogno di entrare nella storia per diventare leggenda. Tramite interviste ai protagonisti, resoconti e un’indagine storica, il libro racconta il percorso che – anche grazie alle battaglie per la parità di genere – a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 ha portato le atlete italiane in vetta allo sci mondiale, a partire dalle medaglie olimpiche di Claudia Giordani e Paola Magoni. È il racconto di una storia italiana di successo che ha dato inizio a un periodo di straordinarie imprese sportive che prosegue ancora oggi con le vittorie di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino.

Tutto questo ha un nome: Valanga Rosa.

Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno Valanga Rosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e Paola Magoni e le campionesse della Storia più recente: Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

Basato sulle interviste a: Claudia Giordani, Hermann Aigner, Claudio Detassis, Franco Vidi, Stefano Dalmasso, Giovanni Collodet (“Cocco”), Chicco Cotelli, Daniele Cimini, Vanda Bieler, Wilma Gatta, Piera Macchi, Daniela Zini, Carlo Fiandrino, Ninna Quario, Paola Magoni, Roberta (“Beba”) Schranz, Deborah Compagnoni, Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino.

Adriana Riccomagno è una giornalista professionista e saggista. Ha conseguito il Master di Giornalismo “G. Bocca” all’Università degli Studi di Torino cum laude ed è tra i docenti del Master di Comunicazione della Scienza dell’Ateneo torinese. Ha ricevuto premi e menzioni in ambito nazionale e internazionale, tra cui il Journalism Research Grant della Berlin Science Week. Ha preso parte come ospite e moderatrice a numerose rassegne, eventi culturali e congressi, tra cui Salone Internazionale del Libro di Torino, Biennale Tecnologia e World Forum Women in Science. Per Cose Note Edizioni ha pubblicato “Oddio, l’estate!” nel 2024.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Alba.

Ingresso libero e gratuito.