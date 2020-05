Un mistero che certamente non ti hanno detto sulla politica poteva cambiare la storia italiana

Medium e veggenti e così anche il mondo dell’astrologia e cartomanzia sono discipline conosciute e popolari anche da chi per istituzione di proclama scettico e incredulo verso questi tipi di attività che tutto hanno tranne che qualcosa di scientificamente provato e, di conseguenza, non dovrebbero essere prese in considerazione da una classe dirigente politica che dovrebbe cercare le sue risposte in modo decisamente più concreto. E invece negli ultimi anni è stato reso noto che, in alcuni casi, alcuni politici e anche dei professori universitari sono ricorsi a sistemi offerti dall’astrologia, cartomanzia e lettura dei tarocchi per avere delle risposte coerenti con le situazioni affrontate.

Anche un ex presidente del consiglio credeva nei tarocchi

Incredibile credere per esempio alla storia che vide coinvolto l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi nel periodo del rapimento di Moro. Secondo fondi attendibili rivelate proprio dall’ex onorevole il Presidente del Consiglio Prodi si trovò a partecipare ad una seduta spiritica insieme a dei colleghi per caso. Il fatto sarebbe successo nella casa di campagna di Alberto Clò a Zappolini, il professore una domenica avrebbe invitato alcuni amici, tra cui Prodi, a casa sua per pranzo tra amici a causa però del brutto tempo improvviso i personaggi si ritrovarono a fare, anche solo per gioco, una seduta spiritica. La situazione a quanto pare è sfuggita di mano perché la seduta ha preso sembianze reali e secondo i testimoni il piattino avrebbe cominciato a rispondere a domande concrete come quella che chiedeva dove si trovasse Moro. Inaspettatamente è arrivata la risposta: Gradoli.

Non ci credo ma provo

Prodi anche se scettico nei confronti di cartomanzia, sedute spiritiche e tarocchi ha riferito l’episodio a chi si occupava del rapimento Moro, quest’ultimi hanno però pensato che Gradoli fosse una città vicino Roma e li si sono concentrate le indagini mosse incredibilmente da una fonte anomala come una seduta spiritica.

Un consulto con un tarologo poteva salvare una vita e cambiare la storia

La stessa moglie di Moro aveva invece suggerito di controllare anche una via di Roma ma non fu ascoltata. Solo dopo qualche giorno per caso fu scoperto un covo in un appartamento di Via Gradoli nella capitale delle Brigate Rosse. Il tutto portò a pensare gli inquirenti che probabilmente la seduta spiritica fosse solo un modo indiretto per dare informazioni anche se lo stesso Prodi quando riferì l’accaduto confermò che il piattino si muoveva da solo. Sedute spiritiche, ma anche cartomanzia e astrologia restano un mistero per molti, alcuni si affidano a queste discipline mentre altri ne rimangono distaccati mostrando incredulità e poco affidabilità e poi ci sono quelli che dichiarano di non crederci ma ne sono attratti e incuriositi. Di certo pensare che personaggi illustri e di un eco mediatico non indifferente come Prodi e co. potessero essere i protagonisti di una seduta spiritica è difficile da credere, ma se a confermarlo sono gli stessi allora è opportuno ridare all’universo astrologia, cartomanzia e tarocchi una lettura decisamente diversa, più appropriata e credibile.