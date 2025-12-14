AFP Verzuolo, una finestra sul futuro

Visitare la sede di AFP Verzuolo è come entrare in un ambiente familiare, dove tutti si conoscono e hanno ben chiaro che una scuola, come un ambiente di lavoro, dev’essere in primo luogo bella, ordinata e accogliente.

Aule e laboratori sono spazi ben strutturati, in cui allievi e docenti possono trovarsi a proprio agio. La filosofia di Don Michele Rossa, fondatore del centro AFP di Dronero, di cui a Verzuolo c’è questa sede distaccata, è presente, tangibile, portata avanti da un team che la condivide.

[Allievi di AFP Verzuolo]

La 'mission' di AFP Verzuolo è focalizzata nel formare tecnici specializzati e al tempo stesso contribuire a educare persone, per aiutare i giovani a dare il meglio di sé e inserirsi nel mondo del lavoro con le conoscenze necessarie, sia tecniche che umanistiche.

Nella sede di Verzuolo sono due i corsi dell’Obbligo di Istruzione (Iefp) triennali per il conseguimento della Qualifica, e due i corsi per il Diploma Professionale A.F. 2026/2027.

Ce li 'racconta' il direttore Antonella Bernardi, da 23 anni inserita nell’alveo AFP, nel quale ha avuto ruoli diversi, toccando con mano tutti gli aspetti e le trasformazioni della Scuola Professionale in Piemonte.

[Laboratorio di riparazione dei veicoli a motore]

CORSO DI OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI E SISTEMI MECCANICI ED ELETTRONICI E DI PNEUMATICI

Non sono più gli anni in cui con un cacciavite in mano si possono fare miracoli, regolando il minimo e alzandolo un po’. Nemmeno se si ha a disposizione un amico genio… .

“No, direi di no. Le autovetture, dai tempi di Lucio Battisti, sono cambiate parecchio e oggi in officina occorrono competenze multiple e un bagaglio di informazioni tecniche completo”.

Che tipo di percorso fa un/a allievo/a appassionato di motori?

“Il corso viene erogato in modalità 'duale' cioè dal secondo anno si fa alternanza scuola-lavoro, con 300 ore in azienda dove si possono mettere in pratica gli apprendimenti teorici. Conseguita la qualifica proponiamo anche un quarto anno, con 990 ore, di cui sempre 300 in officina, per ottenere un diploma abilitante, che dà la possibilità di aprire subito un’attività in proprio”.

Con il recente accordo AFP – Toyota concessionarie Fuji Auto avete ulteriormente aumentato la vostra capacità di “specializzare” al meglio i vostri ragazzi.

“Esatto. È un accordo importante, di cui siamo molto fieri e grati alla Toyota e allo staff Fuji Auto – Mattiauda. Abbiamo già a disposizione molte autovetture in officina sulle quali i ragazzi si esercitano, ma con la possibilità di collaborare con una casa automobilistica all’avanguardia nel settore delle auto ibride, aumentiamo l’offerta e le skills tecniche dei nostri allievi”.

[Laboratorio di meccanica]

CORSO DI OPERATORE MECCANICO – SALDATURA E GIUNZIONE DEI COMPONENTI

Direttrice, quali sono i legami con le aziende del territorio?

“Sono tanti e importanti. Anche per i ragazzi e le ragazze che scelgono il corso di Operatore meccanico, che eroghiamo in modalità ordinaria, con lo stage di 300 ore in terza e la possibilità del quarto anno, e diploma di Tecnico per l’Automazione Industriale (duale), abbiamo una rete di industrie e di imprese artigiane che collaborano con noi: questo interscambio è fondamentale e utile alla scuola e alle stesse aziende”.

Qual è la percentuale di ragazzi che trovano occupazione al termine dei vostri percorsi?

“Altissima, vicino al 100%. Noi siamo contentissimi quando un’azienda assume un/a nostro/a allievo/a: abbiamo fatto il nostro meglio. Tra l’altro le provenienze degli allievi che frequentano il nostro istituto coprono una vasta parte di provincia e si estendono al torinese. Abbiamo iscritti dal bacino di Cavour e Bagnolo, come dalla pianura, dalle vallate e da Cuneo, e questo ci permette di lavorare non solo con aziende limitrofe, ma anche con tante aziende meccaniche presenti su un territorio più vasto”.

Un percorso legato alla meccanica è adatto alle ragazze o viene visto come esclusivamente maschile?

“Discriminazione di genere? Da noi non esiste, anzi crediamo molto nelle pari opportunità. Sia nel corso della meccanica auto che nel corso della saldo-carpenteria, abbiamo, e abbiamo avuto, allieve molto brave che hanno frequentato i nostri corsi. Il lavoro nelle aziende meccaniche è cambiato moltissimo negli ultimi anni e la componente femminile può inserirsi benissimo, e anzi, offrire un contributo di grande qualità”.

[Gli spazi di AFP Verzuolo]

VIVERE IN AFP DI VERZUOLO

Lei è direttrice della sede AFP di Verzuolo da tre anni. Quali sono le caratteristiche di questa scuola?

“Il nostro compito è quello di accompagnare i ragazzi e ragazze in un percorso di crescita per fare in modo che ognuno di loro al termine del percorso abbia la possibilità di avere un lavoro. Chi sceglie la nostra scuola lo fa perché è appassionato della meccanica; crediamo nelle loro capacità e cerchiamo di fare del nostro meglio per fare in modo che ognuno di loro riesca a trasformare la propria passione in un lavoro”.

Un impegno non facile…

“No, ci vuole un team unito e molta attenzione quotidiana. L’ambiente piccolo e famigliare ci facilita, possiamo intervenire tempestivamente quando serve e seguiamo sempre gli insegnamenti di Don Rossa, che voleva formare persone, oltre che bravi tecnici. Abbiamo voluto uno sportello di ascolto con una psicologa a disposizione e proponiamo sempre nella direzione di attività culturali, come la partecipazione a concorsi, a manifestazioni come Ponte del Dialogo di Dronero, Scrittori in Città a Cuneo, a incontri con personalità o a scrittori di successo, come è avvenuto recentemente con Daria Bignardi. Formare giovani a 360° è in fondo la nostra missione”.

Ad un/a ragazzo/a indeciso sul percorso da intraprendere dopo le scuole ex medie cosa suggerirebbe?

“Di seguire le proprie aspirazioni e di non sentirsi diverso per il fatto di non frequentare un liceo. Le scuole professionali come la nostra hanno fatto passi in avanti notevoli e sono all’avanguardia. Offriamo ambienti confortevoli, ed è ormai accertato che l’educazione al bello fa parte dell’educazione dei giovani. Le nuove generazioni vivono in tempi difficili, bombardati da esperienze negative e da stimoli non sempre positivi. Chi vuole appassionarsi alla meccanica e al mondo dei motori qui da noi troverà laboratori attrezzati, percorsi innovativi e docenti tecnici preparati e parallelamente lo studio delle materie classiche, non meno valorizzate. Perseguiamo il fine di formare giovani talenti, che possano esprimere nella loro vita le loro potenzialità e integrarsi nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata”.

Ricordiamo che si sono citati Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

Tutte le informazioni e dettagli su: www.afpdronero.it oppure 0175/86471

[Aula di AFP Verzuolo]