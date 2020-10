Saluzzo, casi di alunni positivi: niente lezioni in alcune classi dell’Istituto comprensivo

Preoccupazione generale come in tante scuole d’Italia, anche nell’ambiente scolastico di Saluzzo per il riscontro di positività.

Nell’Istituto Comprensivo che raccoglie le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Saluzzo, Manta e Pagno, in alcuni plessi sono stati accertati alunni positivi Covid.

Le classi coinvolte hanno sospeso le lezioni avendo l’Asl disposto la quarantena, conferma la dirigente Leda Zocchi.

Quali sono i plessi?. Per norme di privacy la dirigente non li identifica affermando che “si tratta di una situazione in continua evoluzione. La valutazione sui focolai e la chiusura delle classi spetta all’Asl per cui ci atteniamo alle loro indicazioni direttive.

Per congiurare la chiusura delle scuole noi dobbiamo continuare a mantenere e rinforzare i comportamenti di sicurezza concordati nel sistema di tutela messo in piedi. Pur essendoci attenuti strettamente alle disposizione, in alcune situazioni purtroppo non è stato sufficiente.

Ci auguriamo che il trend di positivi non continui a crescere”.