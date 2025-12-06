Mondovì diventa il paese di Natale con "Peccati di Gola - Christmas edition"

Le vie del centro storico di Mondovì Breo diventeranno un villaggio di Natale a cielo aperto. Si alza infatti il sipario sulla prima edizione di "Peccati di Gola" - Christmas Edition, un appuntamento attesissimo che fa seguito al successo della recente edizione dedicata ad Halloween.

[Un allestimento dell'edizione Halloween]

La kermesse, inserita all’interno di “Christmas is Coming”, calendario promosso dal Comune che dal 5 dicembre al 6 gennaio, accompagnerà la città verso le festività.

Atmosfere luminose, appuntamenti artistici, laboratori saranno protagonisti in strede e piazze per far respirare a residenti e visitatori la magia del periodo più atteso dell’anno.

"Peccati di Gola" si terrà domenica 7 e lunedì 8 dicembre con attività rivolte a famiglie e bambini, incontri speciali e iniziative capaci di coinvolgere ogni fascia di età.

Come da tradizione, grande spazio sarà dedicato alla componente gastronomica che caratterizza Peccati di Gola: in piazza Roma, dalle 11 alle 22, prenderà vita l’area Street Food, dove ci sarà cibo per tutti i palati, con un’ampia varietà di specialità salate e piatti caldi per soddisfare tutti gli appassionati del gusto.

[Via Sant'Agostino durante l'edizione Halloween]

Ampie anche le proposte dello street food con: pulled pork, hot dog, alette di pollo barbecue, burger vegetariani. Protagonisti poi i piatti della tradizione locale: ravioli al plin con sugo di arrosto o al vino, tagliatelle "Frumentin" con sugo di porri, gnocchi con fonduta e tortino di zucca e nigella con bagna caôda.

Tra le proposte salate anche il "Casutin" al forno (patate di montagna, pancetta, tomino Occelli e cipolla rossa), il Tourto Mato, tradizionale torta salata contadina a base di patate, porri, riso e formaggio e i cestini di polenta con crema di formaggi e porri, perfetti per una pausa calda e appagante lungo il percorso natalizio.

Per chiudere in dolcezza, una selezione di dessert del territorio: la crema di castagne garessine e mascarpone con Paste di Meliga e le frittelle di mele, vero classico delle feste e profumo inconfondibile dei mercatini invernali.

A scaldare il cammino tra le vie del centro, il profumo del vin brûlé, la birra artigianale e anche la birra Brûlé.

A fianco dell’anima culinaria, la città proporrà un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli: dall’Officina del Natale al Borgheletto, con laboratori creativi, decorazioni delle palline e scrittura delle letterine, alla Casa di Babbo Natale di Santa Maria Maggiore, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale, fare le foto con lui e consegnare di persona i loro desideri.

Non mancheranno animazioni itineranti con gli elfi Pallina e Struffolola, pensate per accompagnare i più piccoli in un percorso giocoso e coinvolgente.

<figure class="image"> </figure>In piazza Santa Maria Maggiore, prende vita "La Fucina delle Idee": gli stand delle associazioni locali vi aspettano con proposte di regali etici, creativi e sostenibili, perfetti per chi desidera fare un dono con il cuore.

L’offerta culturale sarà arricchita dalla presenza di "Sister Arch" nella Chiesa di Santo Stefano, in programma per entrambe le giornate dalle 15 alle 18, e dallo spettacolo “La Fiaba del Natale” della Compagnia ArteMakìa , previsto l’8 dicembre alle 16.30 in Piazza Moizo.

A completare la festa non mancheranno la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, il Trenino Lillipuziano in piazza San Pietro e il tradizionale trenino natalizio, attivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con fermate strategiche in tutte le aree principali dell’evento. Inoltre, Il 7 e l’8 dicembre dalle 10 alle 18 sarà possibile portare le proprie letterine alla posta degli elfi in piazzetta Comino 1.

IL PROGRAMMA

Domenica 7 dicembre

Laboratori di magie natalizie

10:00-12:00 & 14:30-18:00 Officina del Natale - Borgheletto (Via Giovanni Beccaria 31/F) Decorazione palline di natale e composizione letterine per Babbo Natale

10:00-18:00 Piazza Santa Maria Maggiore La Fucina delle Idee di Natale

10:00-12:00 & 15:00-18:00 Piazza Santa Maria Maggiore - Casa di Babbo Natale (Via Santuario Babbo Natale, consegna letterina, foto e desideri per Natale

Divertimento su rotaie e ghiaccio

10:00-12:30 & 14:30-18:30 Fermate (Infopoint-Borgheletto-Cesare Battisti-Santa Maria Maggiore) Trenino natalizio

10:30-12:30 & 14:30-19:30 Piazza Cesare Battisti Pista di pattinaggio sul ghiaccio

10:30-12:30 & 14:30-19:30 Piazza San Pietro Trenino Lillipuziano

Storie e magie di Natale

Ore 11.00 e 15:00 Officina del Natale - Borgheletto (Via Giovanni Beccaria 31/F) Cantastorie

14:00-18:00 Via Giovanni Beccaria Animazione itinerante

14:00-18:00 Via Sant'Agostino e Via Piandellavalle Animazione itinerante

15:00-18:00 Chiesa di Santo Stefano Sister Arch

Sapori di Natale per Grandi e Piccini

11:00-22:00 Piazza Roma Street food

Lunedì 8 dicembre

Laboratori di magie natalizie

10.00 e alle 15.00 Da Piazza San Pietro a Piazza Santa Maria Maggiore (Casa di Babbo Natale) Accompagnamento da Babbo Natale

10:00-12:00 & 15:00-18:00 Piazza Santa Maria Maggiore - Casa di Babbo Natale (Via Santuario 8) Babbo Natale, consegna letterina, foto e desideri per Natale

10:00-12:00 & 14:30-18:00 Officina del Natale - Borgheletto (Via Giovanni Beccaria 31/F) Decorazione palline di natale e composizione letterine per Babbo Natale

10:00-18:00 Piazza Santa Maria Maggiore La Fucina delle Idee di Natale

Divertimento su rotaie e ghiaccio

10:30-12:30 & 14:30-19:30 Piazza Cesare Battisti Pista di pattinaggio sul ghiaccio

10:30-12:30 & 14:30-19:30 Piazza San Pietro Trenino Lillipuziano

10:00-12:30 & 14:30-18:30 Fermate (Infopoint- Borgheletto-Cesare Battisti-Santa Maria Maggiore) Trenino natalizio

Storie e magie di Natale

10:30-12:00 e 15:30-18:00 Via Giovanni Beccaria Elfi Pallina&Struffolo

11.00 e alle 15:00 Officina del Natale - Borgheletto (Via Giovanni Beccaria 31/F) Cantastorie

14:00-18:00 Via Giovanni Beccaria Animazione itinerante

14:00-18:00 Via Sant'Agostino e Via Piandellavalle Animazione itinerante

15:00-18:00 Chiesa di Santo Stefano Sister Arch

16:30 Piazza Moizo La Fiaba del Natale - Compagnia ArteMakìa

Sapori di Natale per Grandi e Piccini

11:00-22:00 Piazza Roma Street food

INFOPOINT

10:00-18:00 Rotonda dei Bambini - davanti a Comino

Posta degli elfi

Il 7 e l’8 dicembre dalle 10:00 alle 18.00 sarà possibile portare le proprie letterine alla posta degli elfi in piazzetta comino 1

20 dicembre 2025- 3 maggio 2026

TRA SOGNO E MAGIA, PITTURA SURREALE E FANTASTICA Mostra SPAZIO ESPOSITIVO SANTO STEFANO

Programma completo e aggiornamenti sul sito: "Peccati di Gola - Christmas edition".