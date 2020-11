Pietro Numico, ex allievo del Conservatorio Ghedini sarà primo direttore del coro presso il teatro Staatstheater am Gärtnerplatz di Monaco di Baviera

Pietro Numico, ex allievo del Conservatorio Ghedini di Cuneo, ha recentemente ottenuto la carica di primo direttore del coro presso il teatro Staatstheater am Gärtnerplatz di Monaco di Baviera, dove già nel 2018 aveva vinto il concorso per vicedirettore del coro nello stesso teatro. La carica di primo direttore comincerà a partire dalla prossima stagione 2021-2022.



"Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo" racconta il musicista "grazie a molti anni di impegno costante e a una passione mai venuta meno".



Pietro Numico ha studiato pianoforte con Il prof. Maurizio Barboro e Musica corale e direzione di coro con la Prof. Elena Camoletto presso il Conservatorio G. F Ghedini di Cuneo, in seguito ha ottenuto la Laurea magistrale in pianoforte presso il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo e il Master di direzione di coro presso l'Università di Musica "Franz Liszt" di Weimar.



Il musicista non è nuovo a importanti risultati, già nel 2016 infatti aveva vinto il concorso come assistente del coro e direttore del coro dei bambini e dei giovani al Teatro di Chemnitz, ruolo che ha svolto fino al 2018.