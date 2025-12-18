Speciale “Limone d’oro”: riflettori puntati sui 120 gloriosi anni dell’AC Cuneo 1905 Olmo nella ricca kermesse sportiva di Limone Piemonte

I 120 anni dell’AC Cuneo 1905 sono stati onorati nel corso di un’occasione prestigiosa, in presenza di tanti pluridecorati sportivi del panorama italiano e internazionale.

A Limone Piemonte si è celebrata lo scorso 13 dicembre la prima edizione del premio “Limone d’oro”, vetrina per festeggiare non solo le personalità famose a livello italiano e internazionale (Flavio Briatore, Stefania Belmondo, Marta Bassino e Ivan Zaytsev), ma anche la riapertura del Colle di Tenda e la conseguenza ripartenza di tutto un indotto economico che ne trarrà benefici, anche con la recente apertura della stagione invernale della Riserva Bianca e dei suoi impianti sciistici.

120 anni di AC Cuneo 1905, per l’appunto. Da qui sono passati, in prima squadra o nel settore giovanile, per poi affermati ai massimi livelli in Serie A, campioni come il capitano di Napoli e Nazionale Giovanni Di Lorenzo, il centrocampista della Juventus Fabio Miretti e il difensore ex Lecce, ora alla Cremonese Federico Baschirotto.

La società, oltre alla prima ora terza in classifica nel campionato di Eccellenza, alle spalle di Alessandria e Albese, punta a far bene in questa competizione, per valorizzare le proprie radici. Dopo la rifondazione con la società dell’Olmo, annovera un ottimo vivaio a livello giovanile, con ben 500 ragazzi.

A ricevere il “Premio Sport” sul palco del teatro alla Confraternita il suo presidente onorario, Mario Castellino: «Un motivo di orgoglio personale essere stato premiato per i 120 anni dell’AC Cuneo 1905, una delle realtà più storiche del panorama calcistico italiano. Per l’occasione abbiamo anche omaggiato all’imprenditore cuneese e manager di F1 Flavio Briatore la nostra prima mitica storica casacca societaria, personalizzandola con nome e il numero 10. Insieme a me, il ds Valter Vercellone e una rappresentanza dell’AC Cuneo 1905 Olmo ».

Ad avvalorare ulteriormente la causa AC Cuneo 1905 Olmo il presentatore della serata evento, l’editorialista di Tuttosport e Corriere dello Sport Xavier Jacobelli: “Approfitto della gentilezza del presidente onorario per ricevere una maglia storica dell’AC Cuneo 1905. Un pezzo raro, perché evidentemente legato alla storia di una società che sta vivendo il momento della sua rinascita, che è il denominatore comune di questa manifestazione. Limone Piemonte è forte della riapertura del tunnel di Tenda che tanti benefici apporterà nel corso del tempo all’economia della città e della zona di questa bellissima stazione sciistica, una delle più rinomate dell’arco alpino. In questo contesto la storia del Cuneo è un' importante storia di sport. Dopo una caduta c'è stata una risalita, grazie all’unione di due club, Il Cuneo e l’Olmo e all’impegno di chi non ha voluto che il calcio nel cuneese vivesse altri stagioni ricche di ostacoli”.

Il verzuolese di origine Flavio Briatore, insieme alla pluricampionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo, sono stati i primi a ricevere il “Limone d’oro”.

«È da 40 anni che non venivo più a Limone Piemonte ed è stato un piacere, da cuneese, ritornarci e ritrovare tanti amici che non vedevo da tantissimo tempo.

Stefania Belmondo: «Sono sempre stata tifosa di Formula 1 e mi onora ricevere questo premio con Flavio. Le prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Un’occasione per estendere in più sedi un evento che sarà sicuramente seguito».

L’evento di Limone, organizzato dal Comune di Limone Piemonte, in collaborazione con la società Lift Spa, è stato condotto da Federica Lodi, giornalista di Sky Sport e, appunto, da Xavier Jacobelli.

Tra i partecipanti, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, l'amministratore delegato della Lift Spa Antonella Zanotti, l’assessore regionale all’Ambiente Marco Gallo, l’imprenditore monegasco di Tyrus Capital Tony Chedraoui, Davide Bima, manager sportivo e direttore generale del Cuneo Volley e il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L’altro “Premio Sport” è stato consegnato al presidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna (presente insieme al direttore generale Davide Bima), riapprodato in SuperLega.

I premi “Atleta 2025” sono andati invece alla campionessa di sci alpino, Marta Bassino, alle prese con la riabilitazione dopo un grave infortunio e al pallavolista Ivan Zaytsev, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

La manifestazione è stata organizzata con il sostegno di Tuttosport (media partner), Mario Castellino 1933, Fantino Costruzioni, Preve Costruzioni, Cogefa, Edilmaco, Casciola 1950, GMG Falegnameria, Ribero Autotrasporti, Cantina Damilano, D'Andrea, Toso Vini, Tyrus Capital, ATL del Cuneese e iLab IGTecnology.