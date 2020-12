Garessio: il borgo Ponte è di nuovo unito. Inaugurata la passarella provvisoria (FOTO E VIDEO)

Il borgo Ponte di Garessio torna ad essere collegato. E' stata inaugurata, infatti, questa mattina, sabato 5 dicembre, la passerella provvisoria che il comune ha affittato in attesa della realizzazione della nuova struttura che sostituirà il ponte Odasso.

A tagliare il nastro il sindaco, Ferruccio Fazio, insieme al vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso che, lo scorso ottobre, si era recato nel comune proprio all'indomani dell'alluvione.

"Sono felice di essere qui oggi, a distanza di due mesi dall'alluvione avete dimostrato con i fatti che si riparte e questa passerella che abbiamo inaugurato ne è la dimostrazione" - ha commentato il vicepresidente Carosso.

La passerella della ditta bergamasca "Janson bridging", è lunga circa 43 metri e larga 2. I lavori per la sua installazione sono stati portati a termie a tempo record: le sezioni sono state assemblate e installate nella giornata di mercoledì 2 dicembre, rispettando ampiamente quanto promesso dall'amministrazione che aveva garantito ai cittadini il ricollegamento del borgo entro Natale.

"Speriamo che le cose vadano meglio, grazie alla regione per la vicinanza" - ha dichiarato il sindaco Fazio - "Speriamo che arrivi presto il sostegno economico per il nuovo ponte, il paese deve andare avanti per rialzarsi da tutte le prove a cui è stato sottoposto quest'anno".

Il "concept" del nuovo ponte, che prenderà il posto del "Generale Odasso", è stato affidato al designer garessino Giugiaro e, non appena pronto, sarà presentato alla popolazione.

Il vicepresidente Carosso nel corso della sua visita a Garessio ha colto l'occasione per ringraziare a nome della Regione Piemonte il sindaco Fazio per l'aiuto nella gestione dell'emergenza sanitaria, annunciando che si sta portando avanti un progetto ambizioso dedicato alla medicina territoriale.

"In Val Tanaro i medici sono già d'accordo a fare una medicina definita "di gruppo rete" con infermieri e collaboratori di studio e un ambulatorio ASL, migliorando la presenza sul territorio" - ha anticipato Fazio.