A Magliano Alpi inaugurata la prima comunità energentica rinnovabile d'Italia

Oggi, insieme a Gianni Girotto, senatore M5S, e al primo cittadino Marco Bailo, il consigliere regionale Ivano Martinetti ha partecipato partecipato all’inaugurazione della prima comunità energetica rinnovabile in Italia a Magliano Alpi.

Così Martinetti: "Il futuro passa da queste esperienze innovative, pensate per produrre benefici sul piano energetico ed economico per l’intera comunità. Questa è la transizione MITE che sogniamo e sta muovendo i primi passi proprio nella nostra Provincia Granda. Un orgoglio doppio per noi piemontesi.



Un obiettivo straordinario, i cui frutti saranno raccolti anche dalle prossime generazioni, raggiunto grazie all’intuizione di un’amministrazione coraggiosa e decisa a perseguire politiche virtuose sotto il profilo della sostenibilità ambientale.



Se oggi tagliamo il nastro della prima Comunità energetica italiana, lo dobbiamo, anche, a chi ha creduto in questo progetto. Una visione nata nel Movimento 5 Stelle e concretizzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale “Incentivi” del Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)".

Una possibilità che non esisteva in precedenza, infatti era previsto un limite normativo per cui l’energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile dovesse essere autoconsumata al massimo dall’utente presso il quale l’impianto era installato.