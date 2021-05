Il Gal approva la graduatoria. 20 proposte finanziate all'80% per riqualificare e conservare il patrimonio architettonico delle "Terre Occitane"

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Tradizione delle Terre Occitane ha approvato la graduatoria del Bando finalizzato a sostenere i progetti per la riqualificazione e conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, candidati dalle Unioni Montane o da singoli Comuni. Tutte le 20 proposte, il cui costo ammonta complessivamente a 1.831.372 euro, sono state finanziate con un contributo totale di 1.465.098 euro, pari all’80% dell’investimento.



Le candidature ricevute dal Gruppo di Azione Locale sono state formulate in piena coerenza con i contenuti del volume “Progettare nelle Terre Occitane. Manuale per il recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio”. Le Linee guida, predisposte dal GAL con la collaborazione di specialisti dei due ambiti e da alcuni mesi disponibili sul sito internet, sono state recepite da ciascun Comune sede di intervento, come “Allegato al Regolamento edilizio”.



Il Manuale, il cui utilizzo va al di là del bando del GAL e che riorganizza lavori analoghi realizzati in passato, è stato integrato con contenuti strategici relativi all’efficientamento energetico, all’adeguamento alla sismicità e all’accessibilità per tutti, elementi utili per sintetizzare innovazione tecnologica e salvaguardia dei beni negli interventi di recupero e di riuso di oggi.



Il territorio, anche grazie all’attività delle cinque Animatrici negli Sportelli GAL delle Unioni Montane, ha aderito in modo molto equilibrato al Bando, proponendo interventi significativi e geograficamente ben distribuiti: 4 progetti ricadono in Valle Stura, 3 in Valle Grana, 5 in Valle Maira, 3 in Valle Varaita, 5 nelle Valli del Monviso e dell’Infernotto.



Schematicamente, 14 progetti riguardano beni puntuali e sono riferibili più strettamente all’ambito del recupero architettonico, mentre 6 mirano a migliorare la qualità paesaggistica lungo percorsi o quella di specifici ambiti, prevedendo per tutti i beni una destinazione finale pubblica e regolamentata.



Le tipologie di intervento sono davvero varie e spaziano dal restauro e risanamento conservativo di edifici storici, alla rifunzionalizzazione di strutture, di spazi comuni e di percorsi, all’allestimento di parchi storici e di beni museali.



Le risorse necessarie sono oggi garantite per tutti gli Enti candidati, nonostante gli stessi, nel 2018, avessero rinunciato a una consistente quota di contributo scegliendo di destinarla alle imprese beneficiarie dei bandi del GAL, allora in una condizione di overbooking per mancanza di risorse. Il Gruppo di Azione Locale ha infatti non solo ristornato, ma incrementato la dotazione originaria del Bando impiegando le economie via via generate dai progetti degli imprenditori in fase di saldo e già liquidati, in modo da poter sostenere la totalità dei progetti presentati.



Le 20 proposte che compongono la Graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, viste nel loro insieme, se da un lato rafforzano la riconoscibilità e l’identità dei luoghi, dall’altra arricchiscono le opportunità di visita e di fruizione.



Le Terre Occitane rappresentano un’area vasta con radici comuni che, nel rispetto delle diverse peculiarità, anche con il contributo di questo insieme di interventi, può davvero agire e presentarsi all’esterno secondo dinamiche trasversali e integrate. Questo aspetto assume una particolare rilevanza non solo per gli Enti finanziati, ma anche per le imprese del territorio, che possono interagire per organizzare offerte di soggiorno più complete e diversificate.

La graduatoria è pubblicata sul sito internet del GAL www.tradizioneterreoccitane.com.