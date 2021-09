Da tutto il nord Italia a Cuneo per partecipare a #PORTAMILASSU'2021, il photo-contest in memoria di Luca Borgoni [VIDEO E FOTO]

Un trionfo di emozioni ha contraddistinto l’edizione 2021 di Portami lassù, l’ormai consueto appuntamento per gli amanti della fotografia di montagna (quest’anno aperta anche ai video) che vuole tenere in vita la memoria di Luca Borgoni: lo “skyrunner” morto sul Cervino a soli 22 anni l’8 luglio del 2017, a pochi giorni dall’esposizione della tesi di laurea, poi discussa dalla mamma Cristina Giordana.

La storia di Luca è entrata nel cuore di tanti. Grazie anche alla famiglia che in questi anni ha portato la visione di Luca della montagna in giro per l’Italia, grazie al successo del libro, “Portami Lassù” scritto dalla madre Cristina e edito da Mondadori.



Il concorso ha la sua peculiarità nell’essere nato su un social, Instagram, e portato nel reale, senza il ‘filtro’ di un’associazione, ma solamente con l’impegno e la tenacia di una famiglia, che ieri ha riunito in sala San Giovanni a Cuneo i 40 finalisti per la sezione fotografie e i 5 per la sezione video.

1.400 gli scatti postati su Instagram, oltre 300.000 i likes stimati, tante le citazioni tratte dal libro o i pensieri dedicati a Luca a partire dal 6 aprile, giorno di inizio del concorso. Un’ampia selezione effettuata dalla famiglia Borgoni e che ha portato alla “scrematura” dei migliori scatti e filmati contraddistinti da un livello tecnico davvero alto.

Oltre agli scatti e ai video sono state le storie dei singoli le protagoniste della premiazione di ieri.



Come quella di un medico anestesista proveniente da Novara per mesi chiuso in un reparto Covid e che ha portato in concorso uno scatto realizzato alla sua prima uscita in montagna vissuto come un “respiro leggero verso una nuova aurora”. Oppure quello di un ragazzo, anche lui novarese, che ha subito il lutto della sorella a cui ha dedicato lo scatto.



In molti sono partiti da lontano, chi da Milano, chi addirittura da Vicenza, senza la pretesa di ricevere alcun premio, ma con la voglia di condividere la passione per la natura, per la fotografia o solamente per contribuire, ognuno a proprio modo, a tener viva l’immagine di Luca.

L’evento è stato possibile grazie agli sponsor (Salewa, Granda Led, la stamperia Imprimere di Boves, la pasticceria Arione di Cuneo, la libreria Stella Maris, la cartoleria Calcagno, l'Hotel Gorret di Cerivinia, Cuneo Frames e l'azienda vinicola Manfredi) e con il supporto del comune di Cuneo, dell’Atl del Cuneese e del media partner Targatocn.it. Tutti sostenitori, non solo materiali, ma anche morali dell'iniziativa.

Un evento che continua a crescere e che ha ormai ampiamente superato i confini regionali.

Il primo premio per la fotografia è andato a @danieleboffelli bergamasco che da qualche anno vive e lavora in provincia di Cuneo con la motivazione: ”Foto dalla tecnica ineccepibile: perfetto il bilanciamento delle luci sia del primo piano che dello sfondo.

Ottima la capacità di raccontare la magica atmosfera del Rifugio Infinito luogo di raccolta degli alpinisti che sanno assaporare la serenità di un giorno che volge al declino, guardando il cielo al di sopra delle nuvole."

A vincere il premio per i video il timelapse di @valeriominato con la motivazione: "Una notte al cospetto del cielo, 24 ore senza chiudere occhio.Cielo nuvoloso. Tutto sembra inutile quando, all’improvviso, le nuvole si dissolvono per lasciare spazio all’aurora. E’ bello crederci sempre e lasciarci avvolgere dalla speranza. "

Altra novità di quest’anno è il “Premio Facebook” vinto da @duepassi_con_ale. Il secondo classificato per la sezione fotografia è stato @pels_photo, terzo @simone.mondino.

Nel video le emozioni dalla cerimonia di premiazione del concorso #portamilassu2021 con la voce dei protagonisti.