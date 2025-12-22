LICEO del MADE IN ITALY al DELPOZZO di Cuneo curvatura SCIENZE GESTIONALI

L’Istituto Delpozzo di Cuneo inaugurerà una nuova frontiera dell’istruzione con l’attivazione del Liceo del Made In Italy curvatura delle Scienze Gestionali, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Questo percorso nasce dall’intento di coniugare tradizione e futuro, unendo umanesimo, tecnologia e sensibilità imprenditoriale in un contesto pensato per valorizzare il territorio e il vero spirito del Made in Italy.

Gli spazi, i laboratori e le 'aule tematiche' dell’istituto, già da tempo punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica, offriranno ambienti studiati per favorire apprendimento attivo e pensiero critico: ogni disciplina troverà uno spazio su misura, dando vita a un’esperienza formativa dinamica e interdisciplinare.

Il piano di studi del Liceo del Made In Italy curvatura delle Scienze Gestionali è un mix di materie classiche dei licei (Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte e lingue straniere (inglese e francese) con discipline economico-giuridiche, economiche, matematiche, e scienze del diritto e dell’informatica.

Particolare rilievo verrà dato alla comunicazione e alla storia dell’arte e design: l’obiettivo è formare studenti in grado di leggere, comunicare e valorizzare la bellezza, la qualità e la creatività che rendono unico il Made in Italy.

L’idea è nata da un confronto con università, associazioni d’impresa e artigiani locali, con le piccole e medie imprese del territorio (molte a conduzione familiare), che hanno bisogno di giovani preparati, capaci di affrontare mercati globali e di innovare. Così, il liceo non si limita a trasmettere conoscenze di base, ma punta su competenze gestionali, digitali e comunicative, utili sia all’ingresso nel mondo del lavoro sia come base per studi universitari in economia, management, giurisprudenza, ingegneria gestionale, beni culturali, turismo.

Formazione Scuola Lavoro, laboratori STEM e stretti rapporti con imprese e realtà produttive locali sono il fulcro del progetto: gli studenti potranno sperimentare percorsi di impresa simulata, realizzare progetti concreti e avvicinarsi al mondo reale del lavoro fin dal liceo.

Gli studenti del liceo potranno attivare vere e proprie simulazioni d’impresa in team con gli studenti dei corsi tecnici presenti in Istituto quali logistica, meccatronica, informatica, ecc … Tali percorsi saranno motore di impulso per gli studenti liceali che avranno pertanto la possibilità di cimentarsi in concreto nella gestione e direzione di un’azienda con più reparti di progettazione.

“Studiare Italiano, Storia, Geografia e Lingue straniere al Liceo delle Scienze Gestionali – afferma la prof.ssa Elisa Cartei – significa formarsi come comunicatori globali. Queste discipline esaltano la nostra identità culturale e al tempo stesso aprono al dialogo internazionale, favorendo lo sviluppo di competenze interculturali e di quell’innovazione che rende il Made in Italy un’eccellenza riconosciuta nel mondo”.

La professoressa Silvia Caramia sottolinea:

“lo studio della Filosofia in un liceo delle Scienze Gestionali sviluppa competenze trasversali essenziali: pensiero critico, capacità di analisi, ragionamento complesso e problem solving, strumenti fondamentali anche nei contesti aziendali e manageriali”.

Il dirigente Ivan Re completa la visione del nuovo liceo:

“Il Liceo del Made in Italy curvatura delle Scienze Gestionali è il risultato della collaborazione con i nostri partner e con le associazioni di categoria per calare l’offerta formativa nella realtà cuneese, integrando la nostra esperienza tecnologica e scientifica con nuove discipline legate all’innovazione, come l’intelligenza artificiale. I moderni laboratori STEM, l’esperienza PCTO e i contatti con le imprese del territorio offriranno agli studenti la possibilità di sperimentare veri e propri percorsi di impresa simulata, nei settori tecnologici e nella promozione del territorio e delle sue molteplici imprese”.

Gli obiettivi sono chiari: offrire una formazione completa, che non separi cultura e lavoro, scienza e creatività, impresa e territorio, comunicazione e qualità.

Questo percorso nasce per valorizzare le radici di Cuneo — cultura, artigianato, design, qualità — con uno sguardo al futuro: un mondo in cui sapere, innovazione e bellezza possono convivere e generare valore.

L’Istituto Delpozzo propone un modello educativo moderno e flessibile, che prepara i giovani a essere protagonisti consapevoli del cambiamento. Competenza, creatività e radicamento sul territorio diventano gli strumenti per dare forma a progetti reali e al futuro del Made in Italy.

Il prossimo lunedì 12 gennaio dalle 16.30 alle 18 si svolgeranno nella sede di Corso A. De Gasperi 30, cinque lezioni aperte di scienze naturali, fisica, informatica, diritto-economia, filosofia e storia dell’arte e al termine si terrà la presentazione del percorso di studi. Sarà anche l’occasione per fornire indicazioni operative e supporto a riguardo delle iscrizioni.

[Il dirigente Ivan Re e lo staff Liceo del Made in Italy]

Per tutte le informazioni: https://orientamento.itiscuneo.edu.it/iisdelpozzo/

Telefono: 0171/634091