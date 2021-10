"Santuario di Vico: una storia da riscrivere", un evento per riscoprire la storia

Continuano gli appuntamenti con “Santuario di Vico, una storia da riscrivere”, il viaggio alla riscoperta della storia del Santuario nell'anniversario dei 450° dalla nascita del venerabile Cesare Trombetta, diacono prima e sacerdote poi, che fu il promotore della devozione mariana sorta intorno alla sacra immagine della “Madonna del Pilone di Vico” a fine Cinquecento. “Santuario di Vico, una storia da riscrivere” è un progetto strutturato in più eventi, iniziati lo scorso giugno, arricchito da sette uscite da quattro e otto pagine per riscoprire la storia dei primi anni della devozione mariana al pilone della Madonna di Vico, due anni straordinari (1594-1595), in cui il nome del paese si diffuse in tutta Europa. Un’iniziativa editoriale che si avvale dei contenuti inediti preparati da Stefania Trombetta e Giancarlo Comino. Stefania, ultima discendente della famiglia di Cesare Trombetta, è una restauratrice ed un’appassionata ricercatrice storica. Affiancata dallo studioso Giancarlo Comino, ha per prima trascritto e studiato il “Libro delli conti del ricevuto et speso per la fabrica della Madona del pilone di Vico”. Si tratta del più antico registro conservato nell’archivio del Santuario, contenente le annotazioni delle spese e delle donazioni ricevute nei primi anni di vita del Santuario, redatte da Cesare Trombetta che fu il primo tesoriere dell’impresa.

Sabato 16 ottobre, alle 15.30 presso Casa Regina Montis Regalis, si terrà la presentazione dell’iniziativa editoriale, un evento divulgativo ed intrigante, che vedrà gli autori e curatori delle pubblicazioni, Comino e Trombetta, presentare il contenuto degli inserti, con la proiezione di contributi audio e video. "Testimonianze di una “Devozione stupenda e inaudita”, questo il titolo dell’evento, sarà moderato dal giornalista Paolo Roggero, che ha curato insieme a Stefania Trombetta l’uscita degli inserti su “L’Unione Monregalese”. Sarà un’occasione per tutti di scoprire qualcosa di più della storia del Santuario: chi non ha letto gli inserti avrà modo di incuriosirsi e avvicinarsi all’iniziativa. Chi invece li ha letti e vuole approfondire potrà vedere dal vivo alcuni dei reperti pubblicati ed esplorare tramite proiezioni video ed immagini altri contenuti realizzati nel corso della lavorazione, come ad esempio le immagini scattate all’interno del Museo Ghislieri, chiuso ormai da molti anni, o altre curiosità. Interverranno anche Nicola Duberti e Marika Mangini, per proporre al pubblico alcuni interventi teatro-letterari, interpretando e leggendo dal vivo alcuni tra i documenti fondamentali della storia del Santuario.