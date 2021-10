Taglio del nastro per la tre giorni di Fiera del Marrone a Cuneo: si riparte con la 22a edizione

Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni pandemiche, torna finalmente la 22a edizione della “Fiera del Marrone” a Cuneo.



Oggi, venerdì 15 ottobre, all’inizio di via Roma, si è tenuto il taglio del nastro alla presenza di tutte le autorità e dei rappresentanti della categorie economiche della provincia.

dice il sindaco di Cuneo,Sarà un'edizione un po’ diversa rispetto dagli anni passati: presenti circa 118 stand raggruppati in piazza Galimberti, con un percorso che inizia verso via Roma e finisce in corso Nizza con i famosi caldarrostai.Vista la situazione pandemica, si è deciso di non somministrare cibi e bevande (eccezione per le caldarroste) ai visitatori della Fiera: una scelta volta a favorire gli esercizi pubblici della città di Cuneo.Obbligo di Green Pass per poter accedere all'area espositiva. Per chi ne è sprovvisto, possibilità di effettuare un tampone gratuito grazie ad un camper vaccinale messo a disposizione dalla Regione.