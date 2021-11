Canale, 740mila euro di fondi Pnrr per rifare il volto di piazza Trento e Trieste

Tra gli stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il Roero ci sono 740mila euro destinati a Canale. Con il fondo stanziato dal Viminale, il Municipio roerino potrà così mettere mano a lavori di modernizzazione e messa in sicurezza di piazza Trento e Trieste.



Gli interventi andranno a interessare i camminamenti pedonali presenti e la realizzazione di una rotonda pedonale prevista al centro della piazza, quale riferimento di futuri eventi per la valorizzazione delle attività commerciali che si affacciano sulla stessa. Il nuovo assetto della piazza sarà preceduto dalla realizzazione e modernizzazione dei servizi riguardanti acquedotto, fognature, fibra ottica e rete elettrica.



Il progetto è stato affidato a un gruppo di lavoro di quattro architetti canalesi: Paolo Sibona, Laura Collin, Lucia Cerrato e Annalisa Ugonia. Dopo le procedure di gara i lavori prenderanno il via nel secondo semestre del 2022.



"Abbiamo ripresentato per tre anni questo progetto e attendevamo venisse finanziato - spiega il sindaco di Canale Enrico Faccenda -. E' grande la soddisfazione di uno stanziamento dal Ministero per questa opera. Uniremo il progetto con il lavoro di piazza San Bernardino finanziato dal Comune anche perché le due piazze incorniciano il lato sud est del centro storico cittadino".