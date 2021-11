A Dronero il penultimo appuntamento con "L'orecchio del Mallé"

Domani pomeriggio, sabato 27 novembre, alle ore 16 si terrà presso il Museo civico Luigi Mallé di Dronero, il penultimo appuntamento dell’iniziativa "l'Orecchio del Mallé".

Si tratta di una serie di appuntamenti mensili che coinvolgono le famiglie con bambini ed i ragazzi musici dell’Istituto Comprensivo di Dronero.

Ideato e co-guidato da Ivana Mulatero, curatrice del Museo Luigi Mallé di Dronero, è dedicato a far conoscere in musica e in arte le emozioni dello stupore, della paura, della rabbia, del disgusto, dello stupore, della tristezza e della gioia.

Ad accogliere i bambini la frizzante Miss Maria (Maria Laura Silano): insieme a lei i piccoli partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle emozioni, ispirate dai quadri della collezione del museo.

Ad amplificare invece le emozioni ed a stimolare la creatività, gli intermezzi musicali. Domani si esibiranno dal vivo Agnese Barraco, Anna Bell, Enrico Cojan, Nicole Mazzotta, Sara Sassano ed Elisabetta Simondi della classe di percussioni dell'istituto Comprensivo di Dronero, diretti dal prof. Armando de Angelis.

Il focus incentrato su Luigi Mallé (Torino, 1920-1979), e sulla sua passione per la musica, sarà filo conduttore per attraversare la sua vicenda biografica e per avvicinare il pubblico delle famiglie con bambini in maniera non convenzionale alle opere della collezione del museo da lui fondato.

L'incontro finale sarà sabato 4 dicembre. I posti limitati ed è obbligatoria la prenotazione, telefonando allo 0171/291014 oppure al 3478878051 - museo.malle@comune.dronero.cn.it

L’iniziativa, nel suo complesso, è realizzata per volontà di Espaci Occitan e del Comune di Dronero, sostenuta dalla Fondazione CRC e dal contributo della Regione Piemonte