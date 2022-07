Cuneo, al via i cinque anni di Patrizia Manassero come sindaco: stamattina il passaggio di consegne con Borgna

Inizia oggi (ufficialmente) l'avventura di Patrizia Manassero come primo cittadino della città di Cuneo: alle 10.30, nel salone d'onore del municipio la prima sindaca donna (e, allo stesso tempo, anche la prima frazionista) del capoluogo di provincia è stata proclamata sindaco stante i risultati del ballottaggio di domenica 26 giugno, e ha ricevuto la fascia tricolore da Federico Borgna.

Presenti per l'occasione non solo tutti i candidati delle liste a suo sostegno, ma anche diversi delle liste 'avversarie'. Tra cui spiccavano, ovviamente, i candidati sindaco Gianfranco Boselli e Franco Civallero. Seduti accanto alla nuova sindaca anche i membri della sua famiglia: l'emozione e la commozione, come lei stessa ha evidenziato, sono stati molto forti.

Assieme alla fascia tricolore Borgna ha lasciato a Manassero una cornice con dentro, inquadrato, un articolo apparso su un settimanale locale in cui lui stesso rifletteva sul mondo della sanità territoriale e sul progetto del nuovo ospedale unico della città. Un argomento che fuori e dentro dalla campagna elettorale ha smosso - e smuoverà - animi e polemiche, e che proprio per questo secondo l'ex sindaco merita una riflessione approfondita.

In chiusura dell'incontro sono stati letti i nomi dei consiglieri comunali ufficialmente eletti stante il risultato delle elezioni. Nei prossimi giorni, stando quando dichiarato dalla nuova sindaca, verrà ufficializzata la giunta - cosa che, inevitabilmente, inciderà proprio sulla conformazione del nuovo consiglio comunale - e, probabilmente il 18 luglio, si terrà il primo consiglio comunale.