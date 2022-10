Questa sera le Bocce Quadre Mondovì protagoniste a Studio Aperto

In occasione della fase finale del 10° campionato di BQ, disputato in piazza Maggiore, le telecamere di Mediaset con la giornalista Silvia Vada, omaggiata con il "cubino d'oro", avevano visitato il rione alto della città del Belvedere per svelare la storia delle bocce quadre, dell'associazione e del temporary museum di via Vico 37.

"Un'occasione per promuovere la città" - così l'avevano definita dall'associazione BQ durante la presenzazione del museo (leggi qui).