Caro bollette, il comune di Caraglio riduce le ore di illuminazione pubblica per contenere i costi

Contro il caro bollette anche il Comune di Caraglio, come altri in Granda, cerca di correre ai ripari per contenere i costi.

"Mi rivolgo a voi concittadini" - scrive il sindaco Paola Falco - per condividere una problematica che in quest’ultimo periodo ci impone la ricerca di soluzioni per la riduzione dei consumi energetici: il caro bollette che incide in modo significativo anche sul nostro bilancio comunale.

Una grande percentuale dei consumi è rappresentata dall’illuminazione pubblica. Dopo una verifica effettuata dai tecnici competenti, la Giunta ha deciso di intervenire, ove possibile, principalmente sugli impianti maggiormente energivori".

L'amministrazione interverrà programmando lo spegnimento nelle ore centrali della notte in tutte le strade comunali dalle 01:30 alle 4:30 e dalla mezzanotte alle 6 del mattino lungo i Viali C. Battisti e V. Valgrana.

"Nei luoghi sopra citati, sicuramente si avvertirà una sensazione di disorientamento e di disagio, - aggiunge il sindaco - ma vi chiedo di comprendere la necessità del provvedimento per evitare ulteriori aumenti di tributi che già gravano sulle famiglie e sulle attività produttive".