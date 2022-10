La Natura e la tutela dell'Ambiente al centro del Calendario dell'Arma 2023

Mese dopo mese, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, ed. 2023, racconta del grande sforzo messo in campo, in particolare con l'assorbimento del Corpo Forestale dal 2017, per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Una sfida enorme, rappresentata da 12 tavole realizzate da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione: l’Armando Testa Group.

Stamattina l'opera, ormai oggetto di collezione da parte degli appassionati, stampata in circa 1,5 milioni di copie, è stata presentata dal colonnello Giuseppe Carubia, comandante provinciale dell'Arma. Con lui il tenente colonnello Stefano Gerbaldo, al comando dei Carabinieri forestali, costituiti, in Granda, da una cinquantina di unità distribuite in 14 stazioni.

Il mare, i fiumi, gli incendi boschivi, la tutela delle specie protette, la protezione dei boschi e le nuove messe a dimora, i rifiuti... sono questi gli ambiti di intervento dei carabinieri forestali, che costituiscono, in questo ambito, la più grande forza a livello europeo.

Impegno crescente ma anche tecnologia, come l'utilizzo dei satelliti per monitorare gli incendi, in grado di identificare l'area di partenza con maggiori possibilità di individuare i responsabili. Nei mesi scorsi è stata creata una task force di carabinieri forestali specializzati proprio nelle indagini sugli incendi.

O l'utilizzo dei cani antiveleno in operazioni che mirano alla salvaguardia dell'intera catena alimentare. Gerbaldo ha ricordato la morte di un'aquila, che aveva probabilmente mangiato un animale avvelenato da un'esca. Molteplici gli ambiti di intervento.

L’impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni.

Un’attenzione, quella nei confronti di chi verrà dopo di noi, che ha trovato posto nel testo del nuovo articolo 9 della nostra Costituzione, dedicato alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, così iscrivendo, tra i principi fondamentali che devono regolare la nostra convivenza, la via della sostenibilità nell’interesse delle future generazioni. A loro dobbiamo anche la tutela di quello che dall’ambiente ci proviene e, per questo, ogni giorno da qualche parte c’è un Carabiniere che sta lavorando per difendere la qualità, l’autenticità e la salubrità delle nostre filiere agroalimentari.

Ciascuna delle tavole artistiche del calendario parte da un elemento appartenente all’universo visivo dei Carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica. L’obiettivo è raccontare i temi legati al quotidiano lavoro dell’Arma con un’impronta di eleganza, pulizia formale e sintesi visiva che ne accentua la componente istituzionale.

Nascono così le dodici tappe di un percorso che svela l’importante azione dei Carabinieri a difesa dell’ambiente e del territorio del Paese, a protezione del patrimonio faunistico e vegetale nostrano, a salvaguardia di una civiltà agroalimentare che il mondo ci invidia.

Le tavole artistiche dell’Armando Testa, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da uno storyteller d’eccezione: il giornalista e scrittore Mario Tozzi. Primo Ricercatore del CNR, geologo e divulgatore scientifico, il celebre conduttore radiotelevisivo ha raccontato gli eventi, le attività e i progetti dell’Arma dei Carabinieri in modo rigoroso e coinvolgente.

Per la prima volta nella storia del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, l’edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte NFT.

Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2023 dell’Agenda. Anche in questo caso, la protagonista è la Natura.

