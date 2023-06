Dopo sei anni di stop, a Vicoforte è tornato il Palio dei Rioni

Ha preso ufficialmente il via lo scorso sabato il Palio dei Rioni di Vicoforte.

Il torneo, grazie al grande impegno di alcuni giovanissimi Vicesi supportati dalla Pro Vicoforte, si snoda per una settimana con gare di calcio junior e calcio senior, beach volley e bocce che si svolgono in parte presso gli impianti sportivi comunali e in parte presso il Circolo ACLI di Fiamenga.

"Con il Palio, - commenta il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco - dopo 6 anni riprende una tradizione che ha le sue radici negli anni ’60 quando, in occasione dei festeggiamenti di San Magno del mese di agosto nei vari rioni Vicesi, si sfidavano i protagonisti maschili del “bel calcio” locale: Vico, Fiamenga, Santuario e Villeggianti. Già! Allora Vicoforte, nei mesi estivi, pullulava di villeggianti che dal Torinese e dalla Liguria venivano a soggiornare per alcuni mesi a Vicoforte. La tradizione si è poi interrotta, ma è stata ripresa parecchi anni dopo con una formula più ampia che interessa varie discipline sportive e coinvolge bambini, uomini e donne di tutte le età. Un grande ringraziamento va a tutti gli organizzatori."

L’estate Vicese inizia quindi coinvolgendo tutto il paese e rende viva la zona degli impianti sportivi, nella quale è iniziata anche l’estate ragazzi “Estate a Vico” organizzata dal Vicoforte Volley Ceva ASD in collaborazione con il Comune e durerà sino al 4 agosto.