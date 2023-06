"Quando verrà convocato il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario?"

"Chiediamo quando il Sindaco intenda farsi promotore della richiesta di convocazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario, organismo di collaborazione tra ASL e Enti locali, normato da leggi nazionali e regionali, composto dai Sindaci dei Comuni del Distretto ASL."

Così i consiglieri del centro sinistra monregalese Davide Oreglia, Cesare Morandini e Laura Gasco, con apposita interrogazione, chiedono delucidazioni al consiglio.

"Tale richiesta - spiegano - è legata alle molte ed urgenti sfide che riguardano la nuova organizzazione della Medicina territoriale, quali: la realizzazione con i fondi del PNRR di tre Case di comunità, a Mondovì, a Dogliani ed a Ceva; quella di un Ospedale di comunità a Ceva; infine, quella di una Centrale Operativa di Assistenza territoriale a Mondovì."

I consiglieri chiedono di sapere quando ci sarà la convocazione utile - si legge nel testo - anche per l’elezione delle cariche del Comitato stesso, per dare un impulso per la promozione della Medicina territoriale nell’ambito del Distretto e per la ricostituzione della Cabina di Regia, quale strumento operativo del Comitato per la collaborazione con il Direttore del Distretto stesso.