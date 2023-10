Guerra Israele-Hamas, ferma condanna dell'Associazione Italia-Israele di Cuneo

Dall'Associazione Italia-Israele di Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

La Associazione Italia Israele di Cuneo, a fronte degli avvenimenti in atto in Israele, esprime la massima solidarietà con lo Stato ebraico e la più ferma condanna del terrorismo di Hamas e delle organizzazioni ad esso collegate, che la notte di sabato 8 ottobre hanno lanciato un attacco su vasta scala senza precedenti.

Oltre a lanciare simultaneamente migliaia di razzi contro le città israeliane, hanno ucciso e ferito centinaia di civili inermi. Anziani, donne e bambini israeliani sono prigionieri di Hamas a Gaza.

Una ferma condanna è stata espressa dagli Stati Uniti e da tutte le democrazie occidentali. Molto positiva la decisione del Governo italiano di esporre la bandiera israeliana sulla facciata di Palazzo Chigi. Come sempre Israele saprà reagire con efficacia a questa nuova sfida, eliminando una volta per tutte Hamas, benché questa detenga come ostaggi molti israeliani, che le forze di sicurezza dello Stato ebraico faranno di tutto per liberare.

Carlo Benigni, Presidente dell'Associazione Italia Israele Cuneo