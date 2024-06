Compagnoni, Mastrangelo e Brignach: i tre nuovi arrivi di Cuneo Volley si presentano ai tifosi (VIDEO)

Presentati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, presso la sede del Caseificio Moris a Caraglio, storico sponsor della società, i tre nuovi innesti di Cuneo Volley.

Alla presenza di Ivan Morisasco, co-titolare di Moris, che insieme con il direttore generale della società biancoblu Davide Bima hanno fatto gli onori di casa, il compito di presentare i giocatori è toccato al direttore sportivo Paolo Brugiafreddo: "Questi ragazzi hanno dimostrato grande determinazione nell'accettare la nostra proposta e ciò ci riempie di orgoglio".

Brugiafreddo ha introdotto uno ad uno i nuovi protagonisti: il bresciano Mirco Compagnoni classe 2003 per 202cm in arrivo da Brugherio; Campione Europeo Under 22, al quinto anni in serie A e secondo (non consecutivo) in A2 con esperienza pregressa a Santa Croce nella stagione 22/23.

Poi il palleggiatore campano Roberto Mastrangelo, in arrivo da Lagonegro, e l’opposto trentino Davide Brignach.

Ancora Brugiafreddo: "Ragazzi con grande margine, che saranno senza dubbio molti utili durante l'intera stagione. Sono sicuro che tutti si ritaglieranno il giusto spazio in campo".

Compagnoni, Mastrangelo e Brignach hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, come potete ascoltare nel video a seguire:

A conclusione della conferenza stampa il DG Bima ha ringraziato il padrone di casa Ivan Morisasco, che a sua volta ha rimarcato: "È il nostro terzo anno di collaborazione con Cuneo Volley, durante i quali è stato fatto un ottimo lavoro da parte della società la quale ha messo le basi per riportare a Cuneo la pallavolo che conta".

Morisasco ha voluto chiudere con il suo "in bocca al lupo" ai nuovi arrivati: "Sono particolarmente orgoglioso di presentare a casa nostra questi tre giovani ragazzi, che ci daranno una grossa mano. Auguro a loro un'annata piena di soddisfazioni".