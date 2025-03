Interrotta la circolazione ferroviaria tra Robilante-Vernante per caduta alberi

Risulta interrotta dalle 6.20 di questa mattina, lunedì 10 marzo, la circolazione ferroviaria tra Robilante e Vernante (linea Cuneo-Ventimiglia) per danni dovuti al maltempo, in particolare per la caduta di rami e alberi a seguito della nevicata di ieri notte.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la rimodulazione dell’offerta ferroviaria. Si segnalano ritardi e riprogrammazioni anche per quanto riguarda le navette Limone-Tenda.



Maggiori informazioni su www.trenitalia.com e viaggiatreno.it