La Fondazione Fossano Musica presenta il concerto dell'Orchestra FFM Classica, diretta dal Maestro Aldo Salvagno, con la partecipazione straordinaria del soprano Mika Yatsugi.

L'evento si svolgerà domenica 6 aprile alle ore 17 presso la suggestiva Chiesa di Sant'Antonio Abate, in via Marconi a Fossano.

Un viaggio attraverso capolavori senza tempo

La serata offre un emozionante itinerario musicale attraverso alcune delle pagine più affascinanti del repertorio classico, dalla profondità emotiva dell'opera lirica alla grandiosità della musica sinfonica. Il programma celebra tre giganti della storia della musica: Mozart, Schubert e Haydn.

Programma della serata:

Haydn: Sinfonia n. 45 in fa diesis minore "Sinfonia degli Addii"

Sinfonia n. 45 in fa diesis minore "Sinfonia degli Addii" Mozart: Recitativo e Aria per soprano da "Le Nozze di Figaro"

Recitativo e Aria per soprano da "Le Nozze di Figaro" Schubert: Ave Maria

Ave Maria Schubert: Sinfonia n. 8 in si minore "Incompiuta"

Un evento unico che promette un ascolto intenso e coinvolgente, accompagnando il pubblico attraverso l'eleganza mozartiana, la spiritualità schubertiana e l'ingegnosa creatività di Haydn.

Orchestra FFM Classica: un percorso educativo e culturale

L'Orchestra FFM Classica nasce dalla collaborazione tra gli studenti e i docenti del dipartimento di Musica classica della Fondazione Fossano Musica. Questo progetto, avviato nel 2018, rappresenta un'importante opportunità formativa, offrendo agli studenti la possibilità di affrontare partiture originali al fianco dei loro insegnanti, che li accompagnano in un percorso di crescita tecnica ed espressiva. Il lavoro dell'orchestra rappresenta per la Fondazione un aspetto formativo di fondamentale importanza, offrendo ai giovani musicisti un'opportunità cruciale per la loro crescita musicale.

L’Orchestra svolge inoltre un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura musicale sul territorio, proponendo opere del grande repertorio sinfonico che raramente si ascoltano al di fuori delle grandi città.

Per prenotazione posti: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/orchestra-ffm-classica-11