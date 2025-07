Frabosa Sottana, escursionista recuperato senza vita sul Monte Mondolè

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti questo pomeriggio nella zona del Monte Mondolè, comune di Frabosa Sottana per il recupero di un escursionista.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14 da alcune persone che, in prossimità del laghetto presente appena sotto la cima della montagna, si sono imbattuti in un uomo che giaceva esanime al suolo.

Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 insieme alle squadre a terra. L'équipe è stata imbarcata in prossimità dell'infortunato e ha immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare per poi trovarsi costretta a constatarne il decesso.

L'uomo è stato identificato in Sergio Barberis, classe 1944. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

In seguito all'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica, la salma è stata recuperata ed elitrasportata a valle dove erano presenti i Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.