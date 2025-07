Quattro giorni di musica e sapori artigianali: Cuneo si anima in piazza Galimberti

Cuneo è pronta a vivere un evento straordinario che animerà il cuore della città per quattro giorni indimenticabili. Piazza Galimberti, simbolo della vita cittadina e punto di riferimento per i cuneesi, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica e gastronomia artigianale si fonderanno in un'esperienza unica.

Nelle serate di giovedì 17 e venerdì 18 luglio per celebrare gli 80 anni di Confartigianato Cuneo e di sabato e domenica a cura del comune di Cuneo la piazza ospiterà quattro concerti imperdibili, ognuno con la sua anima e il suo stile, pensati per far ballare, emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età. A rendere davvero speciale questa kermesse ci sarà anche l’ampia e curata offerta di street food, che affiancherà le esibizioni musicali con un viaggio tra i sapori autentici del territorio e non solo.

Protagonisti assoluti della proposta gastronomica saranno i birrifici artigianali, Kaos birra agricola, Birra Carrù, Alabuna birra artigianale, gli hamburger gourmet ed altre leccornie preparate da Sbaffalo, ed infine il caffè di qualità di Excelsior. Un’occasione per degustare i prodotti di aziende locali che mettono passione, creatività e attenzione nelle loro creazioni.

Birre artigianali: una festa nel bicchiere

Gli amanti della birra avranno di che esultare: i birrifici artigianali presenti porteranno in piazza le loro migliori produzioni, con una selezione di birre che spazia dalle classiche alle più ricercate, fino a sperimentazioni con ingredienti locali. Ogni sorso racconterà una storia, quella di mastri birrai che lavorano con passione, utilizzando metodi tradizionali e ingredienti di altissima qualità.

Hamburger gourmet: il gusto autentico dello street food

Non mancheranno ottimi hamburger “speciali”: qui il panino diventa un piccolo capolavoro artigianale. Sbaffalo, specializzato in street food, offrirà burger preparati al momento, con carne di alta qualità, pane fresco e ingredienti di filiera corta. Dagli hamburger di fassona piemontese alle versioni vegetariane, ogni proposta sarà una celebrazione della cucina genuina, con un occhio attento alla sostenibilità e alla provenienza dei prodotti. Anche le salse e le guarnizioni saranno artigianali, preparate secondo ricette originali, per offrire un’esperienza di gusto ricca e appagante, in grado di soddisfare sia i palati tradizionali sia quelli più curiosi.

Caffè d’autore: la pausa perfetta tra un concerto e l’altro

Durante ogni serata, tra una canzone e l’altra, ci sarà spazio anche per un buon caffè. Non si tratta del solito espresso, ma di vere e proprie miscele di pregio selezionate da torrefazioni artigianali, che valorizzano la qualità del chicco e il lavoro di piccoli produttori.

Una festa per tutti i sensi

Questa “quattro serate” sarà molto più di una semplice serie di concerti: sarà un vero festival dei sensi, dove la musica si sposerà con i profumi del cibo e il sapore delle birre artigianali, creando un’atmosfera vibrante e accogliente.

In ogni singolo evento verrà valorizzata non solo la musica, ma anche le eccellenze gastronomiche artigianali, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità.