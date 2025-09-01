Giornata conclusiva dell’Expo della Sostenibilità 2025

La giornata conclusiva del programma, il 24 maggio, ha assunto un carattere fortemente istituzionale, confermando l’impegno concreto del territorio verso la sostenibilità e la cittadinanza attiva.

La mattinata si è aperta con “Spazzamondo”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, che ha visto la partecipazione attiva dei volontari del Wild Life Protection ETS. L’associazione ha contribuito in modo significativo sia all’organizzazione dell’evento sia prendendo parte in prima persona alle operazioni di pulizia della città. I volontari, infatti, non solo si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti, ma hanno anche supportato la logistica, distribuendo il materiale necessario a tutti i partecipanti, rendendo possibile il corretto svolgimento delle attività previste.

L’evento ha richiamato centinaia di cittadini, che si sono ritrovati di fronte al Palazzo Mostre e Congressi, sede della terza edizione dell’Expo della Sostenibilità. Questa location ha rappresentato sia il punto di partenza che quello di arrivo dell’iniziativa, diventando simbolicamente il fulcro della giornata e testimoniando la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Nel pomeriggio si è svolta l’attesa cerimonia degli EXPO Awards, un momento dedicato alla valorizzazione delle buone pratiche in ambito di transizione ecologica e sviluppo sostenibile. A dare il via alla cerimonia sono stati Roberto Cavallo, assessore della Città di Alba, Raffaele Guzzon, Sustainability Manager del Gruppo Miroglio e Mauro Danna, Vicedirettore di Confindustria Cuneo, i cui interventi hanno offerto spunti profondi e motivanti sul futuro ambientale del territorio e sull’importanza delle azioni condivise.

Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi Comuni della provincia di Cuneo che si sono distinti per l’adozione di politiche e progetti virtuosi a favore dell’ambiente. A ricevere il riconoscimento sono stati Patrizia Manassero, sindaca del Comune di Cuneo; Federica Brizio, vicesindaca del Comune di Savigliano; Luca Robaldo, sindaco della Città di Mondovì; Valerio Oderda, sindaco del Comune di Racconigi; Roberto Bodrito, sindaco del Comune di Cortemilia; Claudio Battaglino e Monica Albesano, assessori del Comune di Guarene; Roberto Davico, sindaco del Comune di Roddi; Damiano Ferrero, sindaco del Comune di Mango; Mario Marone, sindaco del Comune di Bergolo; Paolo Rosso, sindaco del Comune di Monteu Roero

Un riconoscimento speciale è stato inoltre conferito alla CER Roero (Comunità Energetica Rinnovabile), che racchiude alcuni dei Comuni premiati e rappresenta un esempio concreto di collaborazione territoriale e visione condivisa verso un futuro più sostenibile ed energeticamente autonomo.

A seguire, l’attenzione si è spostata sulle aziende presenti nel programma intero, con una premiazione dedicata alle realtà imprenditoriali che si sono distinte per l’adozione di pratiche green e innovative.

La giornata si è conclusa con un workshop partecipativo, rivolto alle associazioni del territorio. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di favorire la creazione di nuove connessioni, rafforzare il dialogo tra le diverse realtà associative e promuovere una rete solida e collaborativa all’interno del mondo del volontariato locale.

L’ultima giornata dell’Expo della Sostenibilità ha così saputo coniugare azione concreta, riflessione istituzionale e valorizzazione delle buone pratiche, lasciando un segno tangibile del percorso intrapreso dal territorio verso una transizione ecologica condivisa e duratura.