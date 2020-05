Uncem: "Bene lo sblocco dei lavori. Azione importante per concludere l'opera necessaria per unire i territori. Ma si sospenda subito il pedaggio a Cherasco"

Uncem ritiene importantissimo il via libera di oggi, da parte del Cipe, ai lavori dell'Asti-Cuneo. Il Comitato Interministeriale di Programmazione Economica ha infatti dato parere favorevole allo schema di finanziamento per il completamento dell'autostrada Asti -Cuneo. Il Piano Economico Finanziario approvato anticipa la scadenza della concessione dell'autostrada A33 al 2031, stabilendo il valore di subentro in 345 milioni e il valore di interventi in 346 milioni. Restano, inoltre, bloccate le tariffe fino al 2022, così da rimandare l'aumento del 2,20% al 2023.Uncem si è sempre unita alle mobilitazioni da tanti, troppi anni, di Comuni, Enti territoriali, imprese, associazioni per chiedere la conclusione dei lavori della autostrada. È importantissimo. Ma attenzione: Uncem si unisce a chi oggi è soddisfatto per lo sblocco dei lavori, ma chiede un immediato intervento politico, istituzionale, e operativo verso il gestore affinché si elimini il pedaggio a Cherasco. È assurdo pagare a Marene, al casello della A6, e poi pagare, per salire nelle Langhe, a Chierasco, pochi chilometri dopo. Assurdo. Quel pedaggio di 0,70 euro per fare dieci chilometri, una galleria, va immediatamente eliminato.