La grande Luciana Serra ospite al Castello di Saliceto

L’Alta Langa più selvaggia, custode di un territorio unico per le caratteristiche ambientali e per la presenza di imponenti castelli medievali, diventa l’affascinante palcoscenico di una kermesse musicale fatta di concerti sotto le stelle e di corsi di perfezionamento tenuti da docenti di rilievo.

“Anche quest’anno giovani musicisti provenienti da tutto il mondo invaderanno con la loro musica il Comune di Saliceto – dice GianMaria Bonino, presidente dell’Associazione Note e Natura – Ringrazio il Sindaco del Comune di Saliceto per l’ospitalità, la Croce Rossa per il supporto tecnico ed i cittadini che, in tanti, hanno contribuito a rendere possibile l’iniziativa. Vi invito a partecipare ai concerti che porteremo nei castelli e nelle piazze dei paesi dell’Alta Langa che hanno aderito al progetto e di cui vi daremo notizia anche sulla pagina Facebook zoryacreativity”.