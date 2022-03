A Cuneo torna il corteo del Fridays For Future: "Serve giustizia, sociale e climatica" [VIDEO E FOTO GALLERY]

"L'1% più ricco del mondo inquina più del 50% più povero ma il pianeta è di tutti, non solo di chi ha più risorse e rischia di meno. Non siamo ambientalisti, vogliamo giustizia sociale e climatica".



Parole di Luca Bellini, di Fridays For Future Cuneo, in strada questa mattina assieme a un paio di centinaia di ragazzi e ragazze della città per partecipare al corteo in occasione del nuovo Sciopero Globale per il Clima.

Il corteo si è riunito in largo Audifredi ed è partito alle 9.30, passando per piazza Galimberti, corso Nizza e viale degli Angeli, per poi terminare nell'area picnic del Parco Fluviale sotto il Santuario degli Angeli.Il corteo è iniziato con una scenetta nella quale Bellini ha "messo in vendita" il pianeta Terra, in un'asta battuta a tonnellate di CO2 prodotta. In piazza Galimberti, poi, il corteo ha realizzato un breve stop nei pressi del balcone da cui il celebre Duccio ha realizzato il proprio discorso, con un appello al risveglio delle coscienze e della città.In serata, infine, la cena in Birrovia con il concerto dei Pacifik.