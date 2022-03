A Carrù la primavera sboccia con centinaia di poesie "stese" dagli studenti sugli alberi del viale

Una primavera di poesia quella che è da poco sbocciata a Carrù grazie agli studenti della 2^ A della scuola secondaria di primo grado.

Lunedì, per celebrare la Giornata mondiale della poesia, tanti versi "stesi" come panni al Sole, hanno colorato gli alberi di viale Vittorio Veneto, come piccole gemme in attesa della fioritura: un messaggio di unione e pace.

"Lo scorso anno, dopo lo scoppio della pandemia e il lockdown" - spiega la prof. Alessandra Badaracco, referente del progetto - ogni mattina iniziavamo la lezione con una 'coccola': la lettura di una poesia estratta a sorte da una scatola. A maggio ne avevamo un centinaio e così le avevamo affisse per tutta Carrù, come una vera 'banda di poeti'".

E proprio come una versione 2.0 dei protagonisti de "L'attimo fuggente", ognuno ha continuato a scegliere i versi poetici che lo colpivano di più, senza regole o indicazioni, se non quella di seguire l'emozione. E così l'iniziativa è stata portava avanti, perfezionata e, tramite l'idea di un'alunna, Matilde, si è deciso di "stendere le poesie per il paese", per condividerle con tutti.

Un grande lavoro: ogni alunno ha scelto liberamente i versi che preferiva, da Emily Dickinson, William Blake, Gandhi, Neruda. In orario extrascolastico le poesie sono state scritte su cartoncini con le sagome di vestiti e lunedì scorso, 21 marzo, per celebrare la giornata della poesia sono state "stese" lungo il viale.

"Il tema che abbiamo scelto come filo conduttore" - prosegue la docente - è quello della natura, ma visto l'attuale periodo, volevamo dare anche un messaggio di pace. Quando le abbiamo "stese" per il paese ci siamo vestiti a tema, come lavandaie, con tanto di bacinelle e mollette per il bucato. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto e l'aiuto del comune, e delle colleghe di arte e sostegno che ringrazio di cuore".

La reazione è stata incredibile. Al punto che ai bambini è stato chiesto di decorare entrambi i lati del viale, così le poesie iniziali, circa 300, sono aumentate, coinvolgendo anche i bambini della 5^ elementare e i cittadini che, dietro ad alcune "magliette", possono condividere i loro pensieri.

"L'iniziativa 'La poesia ti stende' della scuola secondaria di primo grado di Carrù, proposta raccolta dall'insegnante Prof. Alessandra Badaracco ha trovato sin da subito massima disponibilità e appoggio. - spiega il sindaco, Nicola Schellino - "Il filo è stato posizionato dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Alessandro Burdisso e dall'assessore all'istruzione Christian Sciolla a cui va un sentito ringraziamento. Il plauso grande va agli alunni che hanno avuto un'idea originale ed alla Prof. Badaracco che ha colto l'opportunità e si è data immediatamente da fare affinché si potesse realizzare l'idea. Io, con tutta l'amministrazione comunale, ho molto apprezzato l'iniziativa perché ho percepito la necessità da parte dei nostri ragazzi di ricercare leggerezza e vitalità, che la pandemia ha sottratto a tutti quanti. Sono contento che l'iniziativa sia piaciuta a tanti carrucesi e sono certo che gli alunni del nostro istituto sapranno stupirci nuovamente in ulteriori future occasioni".

"La poesia è pace" - hanno scritto gli studenti riportando i versi di Pablo Neruda ed è esattamente ciò che sono riusciti a trasmettere a tutte le persone che, sorridendo, hanno trovato ad attenderli sotto il viale lo speciale bucato.

"La cosa più bella è stata far sorridere gli altri per una cosa fatta da noi" - hanno detto i bambini alla docente - "Il prossimo anno lo rifacciamo?".