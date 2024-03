Previsioni Dogecoin: DOGE può ancora contare su Elon Musk, ma la vera star oggi è la nuova Dogecoin20

Il 2024 si sta rivelando un ottimo anno per le meme coin. Spinte dal mercato rialzista, Shiba Inu, Dogecoin e Pepe Coin sono aumentate di valore nel corso dell’ultimo mese.

In particolare, Dogecoin ha registrato un aumento dell’86%, arrivando a un valore di 0,1596 dollari e a un market cap di 22 miliardi. Attualmente, Dogecoin si trova al nono posto della classifica di Coinmarketcap.

Previsioni Dogecoin

La recente crescita della meme coin è stata vista positivamente da parte dei trader e degli analisti. Le previsioni a breve termine vedono il token DOGE arrivare a un massimo di 0,2504 dollari per la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il valore minimo previsto a breve termine è di 0,2106 dollari.

Nel 2026, la meme coin potrebbe arrivare a un valore minimo di 0,2940 dollari e a un massimo di 0,3668 dollari, con un valore medio di 0,3005 dollari.

Le previsioni a lungo termine vedono il token raggiungere gli un massimo di 0,6971 dollari nel 2028 e superare il dollaro nel 2030, con un valore medio di 1,24 dollari.

Nell’attesa di un ulteriore aumento di valore del token DOGE, i trader stanno puntando su Dogecoin20, una nuova meme coin che permette di ottenere ricompense passive tramite lo staking.

Dogecoin20

Dogecoin20 è un token progettato per celebrare DOGE, combinando il divertimento delle meme coin allo staking.

Gli sviluppatori definiscono Doge20 come una “forza del bene” con l’obiettivo di “fare del bene ogni giorno”.

Come la meme coin originale, anche Dogecoin20 utilizza un simpatico Shiba Inu come mascotte, con l’obiettivo di rendere il token accessibile a tutti e fornire ricompense passive.

Secondo il whitepaper ufficiale del progetto, il meccanismo di staking on-chain permetterà ai titolari del token di contribuire alla sicurezza e alla stabilità dell’ecosistema, guadagnando token DOGE20 e sostenendo il suo valore sul mercato.

Il team del progetto specifica che Dogecoin20 non è legato in alcun modo con la meme coin originale, trattandosi infatti di un progetto indipendente.

Presale e marketing

Dogecoin20 prevede di raccogliere i fondi tramite la presale e di lanciare una campagna di marketing per attirare i trader al progetto.

Al momento, il progetto ha raccolto circa 273.390 dollari durante la presale, con il token DOGE20 venduto a 0,00014 dollari. Il valore di DOGE20 aumenterà con ogni fase della presale, come riportato nella tabella seguente.

Fase





Valore token 1 0.00014000





2 0.00014600





3 0.00015200





4 0.00015800





5 0.00016400





6 0.00017000





7 0.00017600





8 0.00018200





9 0.00018800





10 0.00019400





11 0.00020000





12 0.00020600

I trader interessati possono comprare DOGE20 tramite ETH, USDT, BNB o valuta fiat, collegando il proprio wallet Metamask o WalletConnect al sito ufficiale della presale.

Staking

Acquistando il token in presale utilizzando ETH, USDT o valuta fiat sarà possibile fare subito staking e ottenere ricompense passive con un APY attuale del 1934%. Al momento, sono stati messi in staking 1.447,460,688 DOGE20.

Le ricompense dello staking di Doge20 emuleranno quelle di Dogecoin con una fornitura dedicata divisa in due anni. Al primo anno di staking sono stati destinati 17.500,000,000 token, mentre il secondo anno prevede una fornitura per lo staking di 3.500,000,000 token.

Obiettivi e tokenomics

Gli obiettivi di Dogecoin20 dopo la presale includono il lancio sul DEX Uniswap, con un pool di liquidità per il mantenimento del token. In seguito il progetto si concentrerà sulle ricompense per lo staking.

Per quanto riguarda la tokenomics, Dogecoin20 ha una fornitura totale di 140.000,000,000 token, destinati al 25% alla presale e al 15% allo staking. Il 25% è stato utilizzato per lo sviluppo del progetto, il 10% per la liquidità e il 25% per il marketing.

