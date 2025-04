Alba, il presidente del consiglio comunale Maurizio Marello si dimette

Lascia il consiglio comunale il presidente Maurizio Marello, già sindaco di Alba dal 2009 al 2019 e poi consigliere regionale del Partito Democratico.

Lo ha comunicato questa mattina al sindaco Alberto Gatto e alla maggioranza albese.

Motivi personali alla base delle decisione del consigliere che provvederà, nei prossimi giorni, ha formalizzare la propria decisione presso gli uffici comunali.

“Questa mattina - dichiara il sindaco, Alberto Gatto - il Presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale. Voglio sin da subito ringraziarlo per tutto il lavoro svolto in questi mesi, a partire dalla disponibilità ad accettare la Presidenza e la conduzione dei lavori del Consiglio. Era la scelta migliore, testimoniata anche dall’unanimità tra maggioranza e minoranza con cui è avvenuta la sua elezione.

Chiaramente c’è dispiacere, dovuto soprattutto all’affetto umano che ci lega e il non collaborare più con ruoli istituzionali lascia un po’ di malinconia, ma Maurizio Marello è una persona di assoluto valore e la sua scelta, ancorché fondata su ragioni strettamente personali, è da accettare e rispettare. Soprattutto perché si tratta di una persona che stimo e con cui ho condiviso una parte così importante e preziosa della mia crescita umana e politica. Mi ha garantito la sua disponibilità, pur senza ruoli, a continuare a collaborare per il bene della nostra città. Auguro a lui il meglio per il futuro”.

Marelli, candidato come consigliere regionale alle elezioni del 2024, non era stato rieletto ed aveva assunto la carica del presidente del consiglio comunale albese con l'insediamento della nuova amministrazione a giugno dello scorso anno.