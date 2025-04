A Savigliano sei nuovi appartamenti per gli specializzandi

Sono stati inaugurati stamane i sei nuovissimi appartamenti in via Palestro a Savigliano creati per ospitare giovani medici specializzandi che svolgono il tirocinio presso i presidi dell’AslCN1.

Si tratta di un bilocale e cinque monolocali realizzati nell’immobile di proprietà della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano che ha provveduto a ristrutturarli accollandosi i costi (circa 300 mila euro) e ad arredarli.

I locali saranno dati in comodato gratuito prima all’associazione Amici dell’Ospedale che si occuperà della loro gestione per poi passare successivamente alla neonata Fondazione Ospedale Fossano Saluzzo Savigliano.

Francesco Osella Presidente della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano: “L’immobile di proprietà della Banca doveva essere valorizzato e trovare un nuovo utilizzo. Abbiamo quindi provveduto alla sua ristrutturazione di modo che potesse diventare un supporto a favore dei giovani medici che operano nella struttura ospedaliera. Questa operazione è stata possibile dal momento che la nostra Banca è autonoma cioè è conferente in maggioranza della Fondazione”.

“Questo progetto è fondamentale – dichiara il direttore generale dell’Asl Cn1 Giuseppe Guerra – per incentivare la frequenza da parte di specializzandi non residenti considerando i costi e le difficoltà a trovare alloggio su Savigliano. Sono molto soddisfatto della sinergia tra i vari attori del territorio impegnati in questa operazione e l’Università; sono certo che questo passo consentirà ai nostri ospedali di diventare maggiormente attrattivi verso gli specializzandi che speriamo diventino neo dottori ed entrino a far parte delle equipè delle nostre strutture”.

La neo Fondazione Ospedale di Fossano-Saluzzo-Savigliano rappresentata dal vice presidente Claudio Bertolotto ha fatto sapere di essere pronta ad entrare attivamente nella gestione dei nuovi locali appena sbrigate le dovute pratiche burocratiche.

Intanto già la prossima settimana arriverà la prima specializzanda in chirurgia, Francesca Mirto che prenderà possesso del nuovo appartamento dotato di una cucina attrezzata grazie all’intervento dell’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano. Il contributo richiesto agli specializzandi sarà di 10 euro al giorno comprensivo di tutte le spese.

Il presidente Valerio Maccagno: “Avere una struttura come questa vuol dire investire sui giovani medici e garantire una continuità per il nostro ospedale. Abbiamo creduto fin da subito alla necessità di creare la foresteria, questo progetto si è modificato nel tempo e oggi possiamo dire che, grazie alla sinergia di tutti gli attori, ha finalmente trovato la giusta collocazione nella realtà cittadina”.