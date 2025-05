Bra, torna il tanto atteso appuntamento con Bicincittà: special guest Adriano Paschetta

«Tra il dire e il fare, preferisco pedalare». È il mantra di Bicincittà, in programma domenica 8 giugno, a Bra.

Un evento che segue la Giornata mondiale della bicicletta (3 giugno), ufficialmente istituita dalla Nazioni Unite, riconoscendo i benefici sociali e ambientali della bici come mezzo di trasporto semplice da mantenere, economico, affidabile, ecologico.

L’appuntamento è alle ore 9 in piazza Giolitti. Famiglie con bambini, coppie o semplici appassionati: può partecipare chiunque e con qualsiasi tipo di bici, comprese quelle con le rotelline. La certezza è che si torna a casa felici dopo un’esperienza unica. Iscrizione al costo unitario di 4 euro e gadget per tutti.

Si parte alle ore 10.15 per un tragitto lungo circa 15 km che si snoda tra le vie urbane ed extraurbane della città, alla riscoperta dei luoghi e degli angoli più suggestivi, per riappropriarsi dei profumi e di una vita salubre in un ritrovato rapporto con la natura, immersi nel panorama circostante. Un momento di grande fermento, atteso con trepidazione, che attraversa le generazioni, dai nonni ai nipotini.

E poi belli coccolati, perché sarà offerto un ristoro a metà percorso (Ca’ del Bosco) e uno alla fine. Il tutto con impatto zero sull’ambiente, visto che saranno utilizzati solo materiali biodegradabili.

La festa proseguirà all’arrivo verso le ore 11.30/12 in piazza Giolitti con l’estrazione di premi a sorte offerti da Montello Atlante ed i più fortunati porteranno a casa una borsa di frutta offerta da Orto Bra pari al proprio peso. Inoltre, saranno consegnati i contributi della SuperStraBra alle associazioni e scuole che hanno venduto più di 200 biglietti.

L’iniziativa è promossa dalla Uisp comitato territoriale Bra Cuneo in collaborazione con la città di Bra, che ormai si sta plasmando sempre più a misura di ciclista, sostenendo il diritto alla mobilità (informazioni al numero di telefono 0172/431507, mail bracuneo@uisp.it, oppure visitando il sito www.uisp.it/bra). Dai promotori un unico consiglio: «Saltate in sella alla bici qualche giorno prima per evitare di ritrovarvi con un gran male al fondo schiena».

Con Mariella Marengo del comitato organizzativo, scopriamo che cosa ci aspetta e la novità di quest’anno: «Al di là della sua valenza escursionistica e di incontro, Bicincittà intende toccare anche un tasto di carattere sociale. Sarà con noi, infatti, Adriano Paschetta con la sua iniziativa “Pedalare per la Pace - Dal Piemonte alla Sicilia”. Il suo messaggio di pace verrà portato in giro per l’Italia e per tutto il mondo, perché lui è un uomo di mondo».

Detto questo, gambe in spalla, anzi in bici!