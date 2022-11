I Bancomat stanno scomparendo: è la fine di un’era? La transizione digitale sta facendo sì che ormai si paghi tutto con carta. La pandemia, va detto, ci ha messo del suo, e spesso pur di non toccare denaro già maneggiato da chissà chi, preferiamo strisciare il bancomat e via.

Un dato: secondo la Banca centrale europea, le transazioni eseguite senza l’utilizzo di contanti rappresentano ormai il 60% dei pagamenti nel nostro Paese, rispetto al 50% della media europea. Una delle conseguenze di questa trasformazione riguarda gli sportelli di prelievo, che stanno via via scomparendo. Come spiegato in un interessante dossier, ne muoiono circa 600 all’anno in tutta Italia e sicuro è un bel problema per chi ancora non si è abituato alla modalità digitale.