Il primo anno de LaGemma Venture: il capitale umano è il valore che fa la differenza

Chiuso il primo anno dal suo debutto ufficiale: LaGemma Venture traccia il bilancio di 12 mesi di attività e conferma la solidità di un progetto che, fin dall’inizio, ha puntato a trasformare Cuneo in un polo di riferimento nazionale per l’innovazione nel settore agrifood.

Una sfida ambiziosa, resa possibile dalla visione della Fondazione CRC, che ha scelto di investire 3 milioni di euro di capitale sociale nella creazione di un hub capace di attrarre talenti, capitali e competenze.

11 start up investite in risposta alla call4future Agrifood24 con un investimento iniziale di 1,7 milioni di euro.



Nel 2025 LaGemma Venture ha attivato il suo primo programma di accelerazione a Cuneo negli Spazi per l’Italia di Poste Italiane, che si è concluso con l’Investor Day dello scorso 20 maggio in cui le start up si sono presentate al territorio e agli investitori. La società ha investito in 11 startup e conta una rete di 40 esperti e oltre 30 partner. Le realtà selezionate spaziano dalla produzione di alimenti sostenibili (alghe, moringa, integratori alimentari), all’acquaponica, dalla valorizzazione dei sottoprodotti alla conservazione dei frutti, fino all’agritech e all’inclusione sociale.

Tra le start up, ci sono anche tre realtà della provincia di Cuneo: KelpEat S.r.l. startup di Savigliano che produce snack e alimenti a base di alghe con l’obiettivo di promuovere la biodiversità sia in natura sia in tavola; Panatè S.r.l. Società Benefit realtà cuneese che opera nell’ambito dell’economia carceraria impiegando persone delle case circondariali nella realizzazione di prodotti da forno artigianali di alta qualità, con l’obiettivo di venderli ad aziende dei settori Ho.Re.Ca. e Food Service; 8pari realtà delle Langhe che produce vini di qualità attraverso l'inserimento lavorativo di persone fragili (persone con disabilità, disturbo della salute mentale, rifugiati).



“Il 2025 è stato un anno intenso, denso di sfide ma anche di soddisfazioni. Uno degli aspetti che ci rende più orgogliosi è vedere che, a pochi mesi dalla conclusione del percorso di accelerazione, le startup in cui abbiamo investito continuano a crescere e a ottenere importanti riconoscimenti – ha raccontato Enrico Collidà – presidente de LaGemma Venture – PlantVoice ha ottenuto un aumento di capitale di 500 mila euro, Vortex srl è stata inserita tra le migliori 100 startup italiane da Forbes, Agreenet ha vinto il primo premio dell’EIT Food Accelerator Network e di recente ha vinto la Call for Ideas di GoBeyond Innovation”.

Ottima la crescita economica ottenuta da RedMoringa e Nutras, Nuhpro ha lanciato nuovi prodotti nichel free, Aquafarm ha completato il suo primo impianto di acquaponica e Sylfib che si prepara a nuove collaborazioni in ambito fashion.

Un modello di governance che valorizza competenze e territorio

“LaGemma rappresenta da un lato un sogno che è diventato realtà” afferma il presidente Enrico Collidà, sottolineando come la nascita della società rappresenti un passo strategico per l’ecosistema dell’innovazione locale -“dall’altra è una sfida quotidiana per tutto il gruppo di lavoro coinvolto. La governance della società è composta da Claudia Martin, Carlo Giorgio Comino e Gianmarco Genta, affiancati da un Comitato esecutivo che riunisce figure di primo piano: Roberto Giordana, Davide Bassani, Andrea Galassi, Laura Orestano, Bartolomeo Salomone e Davide Tinelli”.



“I risultati che abbiamo raggiunto in questo primo anno di attività – prosegue Wilma Tesio, direttore de LaGemma Venture - sono frutto di un importante lavoro di squadra con il team di lavoro dedicato al progetto, un gruppo di persone appassionate e competenti che lavorano ogni giorno per far crescere la nostra realtà: Donatella Botanica (amministrazione), Federica Armando (legale) Lorenzo Disapio (investimenti), Leonardo Curti (programma di accelerazione), Ilenia Dalmasso (comunicazione). Ora ci prepariamo a ripartire nel 2026 con il nuovo percorso di accelerazione, che sarà nuovamente guidato da Martina Muggiri, che prenderà il via il 12 gennaio insieme alle nuove startup selezionate che hanno partecipato alla seconda edizione della nostra Call4Future”.