Il negozio on-line di Confartigianato Cuneo “Scelgo Artigiano” fa crescere il business delle imprese

Continua a crescere il consenso dei consumatori nei confronti dello shop on-line “Scelgo Artigiano” lanciato da Confartigianato Imprese Cuneo all’inizio del lockdown per offrire alle imprese del territorio cuneese uno strumento di vendita agile ed innovativo, in grado di veicolare sui mercati l’eccellenza dei prodotti artigianali.

Panetterie, pasta fresca, gelaterie e gastronomie, a cui si sono aggiunte man mano vinerie, birrifici, ristoranti, pizzerie, con “Scelgo Artigiano” si ritrovano in una vera e propria community digitale marchiata “made in Granda”, attraverso la quale possono veicolare con la vendita sul web quella qualità artigianale che da sempre contraddistingue le nostre imprese nel mondo.

Confartigianato Cuneo con “Scelgo Artigiano” intende proseguire nella promozione del progetto “Creatori di Eccellenza” anche ai tempi del coronavirus, offrendo un supporto concreto all’importante settore dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese locali.

Lo “shop-online” è accessibile all’indirizzo http://creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano , direttamente dal portale “Creatori d’eccellenza”. Attraverso un’interfaccia intuitiva si possono ricercare gli esercizi sulla base di categoria e parola chiave. Ogni azienda ha quindi la sua pagina dove esporre tutti i prodotti in vendita. Il consumatore, dopo aver scelto le varie quantità, può passare al carrello e procedere con il pagamento, secondo le modalità definite dall’impresa.

L’imprenditore in tal modo gestisce il suo “listino” in modo molto semplice e veloce.

Confartigianato Cuneo offre l'inserimento in questa vetrina digitale in modo gratuito a tutti i suoi associati.

«E’ un’opportunità interessante – spiegano Luca Crosetto e Joseph Meineri, presidente e direttore generale dell’Associazione – che Confartigianato ha deciso di offrire gratuitamente a tutte le imprese, anche a quelle più piccole che non hanno ancora un sito internet o non dispongono di un e-commerce, per raggiungere più agilmente i propri clienti ed eventualmente avviare nuovi contatti. Si tratta di una metodica commerciale innovativa che orienta inoltre i nostri artigiani e piccoli imprenditori a riformulare e attualizzare il loro business. Alla luce delle nuove normative di sicurezza che prevedono accessi contingentati nei locali di vendita con tempi di attesa più lunghi, il sistema dello shop online permette quindi di evitare code e assembramenti, dando un valido supporto alla ripresa dell’economia locale».

Per le imprese interessate a aderire al negozio on-line: Confartigianato Imprese Cuneo - Area Alimenti - Rif. A. Quaglia (e-mail: andrea.quaglia@confartcn.com - telefono: +39 0171 451111).