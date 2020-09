Racconigi si racconta: il matrimonio della Principessa Mafalda di Savoia e del Principe Filippo

Con settembre torna un calendario di proposte che l'Ufficio Turistico di Racconigi in collaborazione con le guide Conitours suggerisce per animare i fine settimana. Due sono gli appuntamenti dedicati alla scoperta del Castello Reale attraverso piccoli approfondimenti tematici. In ricordo dalle nascita del Principe di Piemonte Umberto di Savoia, ultimo Re d'Italia, il prossimo 13 settembre le visite puntano l'attenzione sul lieto evento e sui festeggiamenti legati ad esso. Dopo il successo della prima visita dedicata alle Nozze Reali, il 27 settembre verrà ricordato l'ultimo grande evento legato alla famiglia Savoia a Racconigi: il matrimonio della Principessa Mafalda di Savoia e del Principe Filippo d'Assia-Kassel.

Il cuore degli appuntamenti del Settembre Racconigese è il fine settimana del 19 e 20 settembre. Per l'occasione alle visite classiche al Castello Reale si unisce l'apertura straordinaria della Tenuta Berroni. Nonostante i danni causati dai recenti nubifragi, la Contessa Castelbarco Visconti e la sua famiglia hanno deciso di confermare l'apertura per non venire meno al piacere di accogliere i tanti che, con curiosità, vengono a visitare il bellissimo parco settecentesco e la villa ricca di cimeli e oggetti d'arte. A completare la visita l'appuntamento ormai d'obbligo con la golosità: i prodotti AgriBerroni e il viaggio nel mondo dei Mieli San Lorenzo 1776. Per le ricorrenze legate alle celebrazioni della racconigese Beata Caterina de' Mattei, dal 16 al 20 settembre sarà aperta eccezionalmente la Chiesa Casa della Beata che costituisce un prezioso gioiello d'arte e di devozione nel cuore della città. Ad affiancare qualsiasi iniziativa culturale, ogni domenica i volontari dell'Associazione Sul Filo della Seta accolgono gli interessati al Museo Giardino della Civiltà della Seta.

In occasione del Settembre Racconigese il Museo ospita una mostra dedicata alle pittura su porcellana. Tornano anche i gemellaggi tra siti legati storicamente a Racconigi. Grazie alla collaborazione con il Comune di Fossano, domenica 20 settembre le guide Conitours propongono un tour di scoperta della città degli Acaja, primo ramo dei Savoia a possedere il Castello di Racconigi, mentre domenica 27, in collaborazione con il Comune di Monasterolo di Savigliano, tornano le visite al Castello dei Solaro, le cui origini sono legate, come quelle del Castello Reale, ai Marchesi di Saluzzo. Le restrizioni imposte dal Covid19 impongono visite con gruppi di pochissime persone e regalano un'atmosfera privilegiata da non perdere.

CASTELLO DI RACCONIGI

Domenica 13 settembre – BUON COMPLEANNO UMBERTO – visite con guida turistica ore 11:15 – 14:15 – 16:15 Domenica 20 settembre – Visite al Castello Reale con guida turistica ore ore 11:15 – 14:15 – 16:15

Domenica 27 settembre – NOZZE REALI – MAFALDA DI SAVOIA - visite con guida turistica ore 11:15 – 14:15 – 16:15.