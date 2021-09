Al via l'allestimento per i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon 2021. Attesi 1.000 atleti

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 Cuneo torna ad ospitare i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon, manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’Asd Cuneo 1198 Triteam su mandato della Fitri (Federazione italiana triathlon), con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Cuneo, Coni – Comitato regionale Piemonte, Atl del Cuneese e WeCuneo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il sostegno di molti sponsor privati, su tutti il gruppo industriale Merlo Spa, Rosso Officine e la Banca di Caraglio.



L’evento si svolge nel cuore della città, tra piazza Galimberti, via Roma e viale Angeli, e vedrà protagonisti oltre 1.000 atleti di età compresa tra i 6 e i 23 anni, provenienti da tutta Italia, tra cui diverse decine di corridori e ciclisti cuneesi. Confermata anche quest’anno la gara promozionale, in programma sabato nel tardo pomeriggio al termine delle gare principali, a cui prenderanno parte 150 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che si sfideranno divisi in tre fasce (mini cuccioli, cuccioli ed esordienti). Domenica 12 sono in programma le staffette che assegneranno i titoli a squadre nella formula “2+2” mixed relay (nella sequenza di gara donna-uomo-donna-uomo).



Maggiori informazioni sulla pagina FaceBook @cuneo1198, sul sito web www.cuneo1198.it oltre che sul sito federale www.fitri.it.