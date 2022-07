Aria di cambiamento in Arap: il margaro 26enne Elia Dalmasso è il nuovo presidente

Martedì 26 luglio presso la sede Arap (Associazione Regionale Allevatori del Piemonte) in frazione Ronchi di Cuneo, si è riunito il primo consiglio neoeletto.

Durante l'assemblea generale dei soci svoltasi il 16 luglio, lo storico Presidente Ara Piemonte, ed Apa di Cuneo, Roberto Chialva, dopo la consueta relazione e l'esposizione del bilancio ha voluto ancora inaugurare la nuova sala riunioni, prima di dare le dimissioni dopo un ventennio di presidenza .

La nuova figura che andrà a rappresentare gli allevatori piemontesi e liguri è quella di Elia Dalmasso, margaro 26enne con una laurea magistrale in economia e commercio conseguita nel 2020 .

Dopo aver fatto parte della sezione piemontese regionale a soli 19 anni, nel 2019 entra per la prima volta nel consiglio Arap.

Da sempre interessato e coinvolto nelle questioni associative viene eletto presidente.

La sua passione più grande sono le bianche, quelle piemontesi che con orgoglio porta in alpeggio ogni anno a Crissolo in alta Valle Po per poi scendere nel periodo invernale nella cascina con sede a Barge vicino all'abbazia di Staffarda.

Passione che lo porta a far conoscere i propri animali sui ring di tutta Italia, dalle mostre provinciali passando per la nazionale di inizio novembre fino alla magnifica vetrina della Fiera di Verona.

Proveniente da una famiglia molto attiva e conosciuta nel mondo allevatoriale suo papà Giovanni è stato vicepresidente Apa Cuneo nei primi anni 2000 e sempre in prima linea in difesa della categoria che rappresenta, i margari .

Non sempre in Italia e soprattutto nelle associazioni allevatoriali viene data fiducia ai giovani, e questo rappresenta per tutto il settore un enorme cambiamento e prospettiva per il futuro .

Tra i suoi primi obiettivi c'è quello di dare un imprinting nuovo all'associazione, facendo tesoro di tutto quello che è stato fatto fino ad ora .

Per lui l'associazione è, e deve continuare ad essere, al servizio degli allevatori e non il contrario.

Questo, spiega Dalmasso, poiché è grazie ai soci che le hanno create e sempre grazie a loro che possono continuare a svolgere la propria attività.

Migliorare l'efficienza organizzativa e la qualità del servizio senza gravare sui soci sarà la sfida da portare avanti, ovviamente chiede la massima collaborazione ed un aiuto di tutti gli attori che interpretano l'associazione. Dal consiglio direttivo passando per tutti i collaboratori indispensabili per il funzionamento dell'associazione e ovviamente ai soci allevatori.

Il neo presidente, ha ribadito che ci sono voluti moltissimi anni e impegno da parte di chi ha amministrato fino ad oggi l'associazione per costruire un qualcosa di buono e duraturo negli anni e si augura di poter continuare a migliorarlo nel futuro .

Le vicepresidenze sono state assegnate a Franco Serra allevatore simbolo dell'astigiano, e a Silvano Basano allevatore torinese di Airasca di frisone .

Il gruppo dei consiglieri è composto dal saviglianese Mario Gianoglio, Raffaele Tortalla di Fossano(CN), Davide Fiandino di Busca (CN), Claudio Fina di Cartignano(CN), Antonino Fassino di Chivasso(TO), Andrea Magliana di Caselle Torinese, Luca San Martino di Orbassano (TO) e ancora di Asti Domenico Viarengo. Il consigliere che rappresenterà Alessandria nonché membro più anziano del gruppo è Sergio Panizza, dalla Liguria viene rieletto Mario Fortunato di Propata(GE). Anche per le province di Vercelli e Biella viene rieletto Roberto Bongianino di Cavaglià (BI) e per Novara Simone Parmigiani di Bellinzago Novarese .