Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì in cerca del primo “sorriso” casalingo! Al PalaManera domani arriva l’Albese Como

E’ un Puma in cerca del bis! La Lpm Bam Mondovì, dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato in casa del Picco Lecco, domani torna al PalaManera per affrontare un’altra formazione lombarda, la Tecnoteam Albese Volley Como, nel match valido per la 3^ giornata di andata di regular season della serie A2 femminile.

Un impegno che per le Pumine nasconde più di una insidia. La squadra di coach Chiappafreddo, dopo il passo falso all’esordio contro il Lecco (1-3), ha reagito togliendosi il lusso di andare a vincere al tie-break in casa della corazzata Itas Trentino. Albese Como che dispone di un roster di buon livello, che punta a conquistare uno dei 6 posti a disposizione per accedere alla Pool Promozione.

Tra i punti di forza la schiacciatrice Alice Nardo, top-score della squadra con 35 punti conquistati in due gare disputate. Nel ruolo di libero c’è un volto noto e decisamente familiare ai tifosi monregalesi. Parliamo di Elena Rolando, che con la maglia del Puma ha conquistato da giovanissima la promozione in serie A2, per poi restare in maglia rossoblù nelle due stagioni successive.

Ex di turno anche nella Lpm, con Clara Decortes che ha vestito la maglia della Pallavolo Albese in B1 nella stagione 2015/2016. La squadra di Solforati è in salute e rinfrancata anche psicologicamente dai tre punti ottenuti sul difficile campo di Lecco. Arbitri dell’incontro i sig.ri Antonio Testa e Nicola Traversa. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.