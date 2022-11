Da Roccabruna a Verona: vola alto il Mérens alla 124ª Fiera dei Cavalli

Anche l'allevamento di Roccabruna "Mérens de la Rocha" di Roberto Arnaudo alla 124ª Fiera Cavalli a Verona. Svoltasi dal 3 al 6 novembre, ha visto partecipare l’associazione Allevatori Cavalli Mérens, Padiglione 2 di AIA – ANAREAI, Razze Italiane allevate in Italia.

Tre i Mérens de la Rocha che hanno partecipato. Due presentazioni al giorno, per dimostrare e far ammirare la loro tipicità, bellezza e docilità. I cavalli sul ring erano Gulus De la Rocha, Haribo di Jorcets e Huch dal Besse. stallone riproduttore approvato di anni 6, Gulus De la Rocha è stato condotto da Vittoria Galvagno. Dell'animale l'eleganza ha meravigliato il numeroso pubblico presente. Haribo di Jorcets e Huch dal Besse in pariglia, con attacco sportivo sono stati condotti da Arnaudo Roberto con groom Monica Re, dando dimostrazione di alcune figure di velocità e precisione.

La pariglia condotta da Arnaudo ha portato alto la razza Mérens, ottenendo la medaglia d'oro all’Italian Driver Cup 2022 di Verona. Tre manche di gara durante le quali l’obbiettivo era minor tempo e massima precisione con un percorso fra coni. Buona preparazione e predisposizione per l’attacco: Roberto Arnaudo e Monica Re grazie a questi due cavalli Mérens di soli 5 anni, si sono classificati in vetta al podio italiano.

Presente in Fiera Cavalli Verona, ma con differente modalità di attacco, ossia in veste di attacco di tradizone, c'era anche Mariella Raspo, accompagnata da Adamo Martin, sua figlia Barbara e suo nipote Pietro. Due i Mérens condotti: Dame Noire e Dolmen de Courbas. Raspo si classificata al 2° posto del XII Concorso Verona in carrozza, concorso di prestigio e di tradizione nel quale vengono valutati tra i vari aspetti i finimenti, la carrozza, la pulizia, la raffinatezza e l'eleganza.

Oltre all’ottimo risultato ottenuto a Verona, la pariglia di cavalli Mérens condotta da Mariella Raspo ha partecipato alla 4° edizione Paradriving Modena-Verona, una carovana di 8 carrozze partita da Modena martedì 1 novembre ed arrivata a Verona Venerdì 4 novembre. Un viaggio di circa 130 km, suddiviso in quattro tappe: Novi di Modena, Casteldario, Isola della Scala, fino ad arrivare a Verona. Un viaggio organizzato dalla Azienda Agricola Villa Forni di Modena dalla ASD I’mpossibile. In ogni tappa sono stati fatti salire in carrozza circa 30 persone disabili che hanno accompagnato questo meraviglioso viaggio. Un messaggio forte, di difficoltà ma anche possibilità, di un contatto profondamente terapeutico tra uomo e animale. Numerose persone ad attendere la carovana di carrozze in arrivo a Verona.

La scelta del cavallo di razza Mérens è stata fatta, infine, anche per un altro avvenimento importante: il 90° compleanno della mamma di Pan Giuseppe, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, che ha deciso di festeggiarla facendole fare un giro d’onore in carrozza per le strade della manifestazione. Mariella Raspo alla guida della sua pariglia di cavalli Mérens, sempre accompagnata da Adamo, Barbara e Pietro

Apprezzamenti, complimenti ed onori ricevuti. Davvero emozionante l’edizione Fiera Cavalli Verona 2022, con un risultato davvero eccellente per la razza Mérens.